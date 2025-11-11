Це вбиває атмосферу затишку: 3 способи, щоб позбутись неприємного запаху кухонних рушників

Кухонні рушники – повсякденна дрібниця, яка має великий вплив на гармонію вашого дому. Вони швидко вбирають неприємні запахи, але часто змінювати їх навряд чи буде корисно для вашого бюджету.

З часом кухонні рушники насичуються неприємними запахами, і навіть прання не завжди допомагає. Як позбутися цієї проблеми, яка негативно впливає на домашній затишок, розповідає 24 Канал з посиланням на thekitchn.

Читайте також Не електричний чайник і не холодильник: ці два прилади споживають найбільше електроенергії вдома

Як позбутися неприємного запаху кухонних рушників?

Перше – потрібно розуміти, чому цей неприємний запах. Причина полягає у розмноженні бактерій у вологих волокнах тканини. Відтак, звичайне прання тут може не зарадити.

У вологих кухонних рушниках швидко розмножуються бактерії / Фото Freepik

Оцет та сода

Спершу треба попрати рушники у гарячій воді, додавши склянку оцту. Далі потрібно повторити процес, але вже із харчовою содою. Таке "подвійне" прання допоможе позбутися бактерій, які поширюють неприємний запах.

Замочування

Простіший процес, коли є багато інших справ. Змішайте теплу воду з оцтом в пропорції 4 до 1 та замочіть в цьому розчині рушники приблизно на 1 годину. Після цього залишиться просто попрати їх у звичний спосіб.

До речі, знайти все за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Кипʼятіння

Цей спосіб варто використовувати проти особливо стійких запахів. Наповніть велику каструлю водою і доведіть до кипіння. Потім додайте 2 чайні ложки засобу для миття посуду та половину склянки оцту. Кипʼятимо рушники 15 хвилин, потім даємо охолонути та додаємо до звичайного прання. Цей алгоритм допоможе позбутися будь-якого запаху, підказує портал All cotton and linnen.

Корисні лайфхаки