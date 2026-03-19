Чаще всего весной начинают создавать или обновляют компостную яму, пишет Express. В теплую погоду активизируются микроорганизмы, которые ускоряют разложение органики.

В результате образуется питательный компост, который улучшает качество почвы и помогает сократить количество мусора.

Зачем использовать губку для мытья посуды?

Старая губка хоть и необычный, но полезный компонент. Если она изготовлена из натуральных материалов – люфы или целлюлозы, то ее можно измельчить и добавить в компост.

Губки удерживают влагу, поэтому таким образом поддерживают активность микроорганизмов и помогают сбалансировать состав смеси. Впрочем, синтетические губки для этого не подходят, потому что только могут повредить качеству компоста.

В противном случае губки можно применить в горшках с растениями. Если их положить на дно перед засыпкой почвы, то они будут накапливать воду и постепенно отдавать корням. Такой лайфхак особенно полезен в жаркие дни.



Старые губки не стоит выбрасывать / Фото Pexels

Но кроме губок, в компост можно добавлять и другие органические остатки. Это могут быть кусочки хлеба или выпечки, но без масла. Подходит волосы человека или шерсть животных – они содержат азот и способствуют более быстрому разложению.

Биоразлагаемыми являются винные пробки, однако они требуют измельчения, чтобы ускорить их разложение.

Благодаря такому подходу хозяева призывают использовать отходы экономно, потому что в некоторых случаях они могут стать практичными на огороде или экологическим вариантом в уходе за растениями.

Если кухонные губки не очищать как следует, то они могут стать настоящими рассадниками бактерий, пишет Martha Stewart. Именно поэтому после каждого мытья посуды нужно тщательно промывать их и отжимать. Менять губку рекомендуется каждую неделю. Даже если она не выглядит грязной, внутри нее могут быть бактерии, а порой даже плесень, если она постоянно остается влажной.

