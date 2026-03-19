Найчастіше навесні починають створювати чи оновлюють компостну яму, пише Express. У теплу погоду активізуються мікроорганізми, які пришвидшують розкладання органіки.

У результаті утворюється поживний компост, який покращує якість ґрунту та допомагає скоротити кількість сміття.

Навіщо використовувати губку для миття посуду?

Стара губка хоч і незвичний, але корисний компонент. Якщо вона виготовлена з натуральних матеріалів – люфи чи целюлози, то її можна подрібнити й додати до компосту.

Губки утримують вологу, тож таким чином підтримують активність мікроорганізмів і допомагають збалансувати склад суміші. Втім, синтетичні губки для цього не підходять, бо лише можуть зашкодити якості компосту.

Губки для миття посуду та різноманітні речі для дому можна придбати на одному з найпопулярніших українських маркетплейсів. Покупки на Prom можна оформлювати зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

В іншому випадку губки можна застосувати у горщиках з рослинами. Якщо їх покласти на дно перед засипанням ґрунту, то вони накопичуватимуть воду й поступово віддаватимуть корінню. Такий лайфхак особливо корисний у спекотні дні.



Старі губки не варто викидати / Фото Pexels

Та окрім губок, до компосту можна додавати й інші органічні залишки. Це можуть бути шматочки хліба чи випічки, але без масла. Підходить волосся людини чи шерсть тварин – вони містять азот та сприяють швидшому розкладанню.

Біорозкладними є винні корки, проте вони потребують подрібнення, щоб пришвидшити їхнє розкладання.

Завдяки такому підходу господарі закликають використовувати відходи економно, бо в деяких випадках вони можуть стати практичними на городі чи екологічним варіантом у догляді за рослинами.

Якщо кухонні губки не очищувати як слід, то вони можуть стати справжніми розсадниками бактерій, пише Martha Stewart. Саме тому після кожного миття посуду потрібно ретельно промивати їх та віджимати. Змінювати губку рекомендовано кожного тижня. Навіть якщо вона не виглядає брудною, всередині неї можуть бути бактерії, а часом навіть цвіль, якщо вона постійно залишається вологою.

Що ще варто прочитати?