В таких случаях хорошо работает регулятор роста, который помогает растению правильно распределять питательные вещества и укреплять корневую систему, говорится на ютуб-канале "Тепличные дела".

После первого применения рассада начнет активно расти, а стебли станут толще и выносливее.

Какими народными методами подкормить рассаду?

Дачники часто любят применять народные способы подкормки. Стоит ожидать хороший результат от настоя луковой шелухи, который не только насыщает почву полезными веществами, но и помогает обеззаразить ее, уменьшая вероятный риск болезней.

Нужно 20 граммов шелухи залить 5 литрами воды и оставить настаиваться на 5 дней.

Среди другой популярной подкормки – настой яичной скорлупы. Банку надо на две трети заполнить скорлупой, залить водой и оставить в темном месте на несколько дней. Перед использованием жидкость разбавляют водой в соотношении 1:3.

Рассада может плохо расти не только из-за нехватки подкормки, но и из-за условий выращивания. Часто на плохое развитие влияет слишком высокая температура или недостаток света. В таком случае растения начинают формировать слабые стебли.

Дачник рекомендует обрабатывать рассаду регулятором роста примерно раз в 10 – 12 дней после пересадки в большую емкость. Чаще всего именно просторная посуда дает возможность растениям нормально развиваться.

