Организация дома – это непростая задача, ведь каждое жилье наполнено десятками важных мелочей, избавиться от которых, кажется, невозможно. Впрочем, несколько вещей все же могут придавать дому неопрятный вид.

Иногда даже полностью организованный дом выглядит неопрятным – даже если вы регулярно проводите в нем уборку, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Какие вещи делают дом неопрятным?

Большое количество подушек и одеял

Декоративные подушки и пледы, бесспорно, делают жилье более уютным. Но если их становится слишком много, они начинают захватывать пространство и создавать в комнатах визуальный беспорядок, создавая впечатление загроможденного пространства.

Для того, чтобы эти уютные вещи выглядели опрятно, лучше ограничить количество подушек до двух–трех, а одеяла держать в стильном корзине, а не прямо на диване или кровати.

Обувь у входа

Даже если обувь стоит в ряд, она все еще притягивает к себе взгляд и создает впечатление беспорядка. Лучше не допускать накопления обуви у дверей, поэтому стоит подыскать для нее другое место: специальный ящик или полку.

Загроможденные открытые полки

Когда говорится о книжных полках, очень часто на них оказываются не только книги, но и открытки, сувениры, блокноты, ручки, карандаши и множество других безделушек. Если таких вещей слишком много, они непременно создадут впечатление захламленного и неопрятного пространства.

Слишком много магнитов на холодильнике

Магниты – это приятные воспоминания о поездках или событиях, но в какой-то момент их может стать слишком много. Поэтому лучше ограничить количество магнитов, фотографий или детских рисунков до определенного разумного количества и менять их время от времени.

Слишком много картин на стенах

Картины – это отличный способ придать жилью завершенный вид, но эксперты советуют не бояться оставлять пустые места здесь и там, пишет Martha Stewart. Стена, покрытая слишком большим количеством картин, может казаться перегруженной.

Зато лучше достичь визуального баланса и равномерно распределить произведения искусства по квартире.

На что еще нужно обратить внимание в доме?