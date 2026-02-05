Експертка з якості пального Валентина Кравчук розповіла, що варто закласти додатковий температурний резерв, пише enkorr.

Як захистити авто на дизелі в мороз?

За її словами, підхід до формування зимових властивостей дизеля з роками суттєво змінився. Раніше нафтопереробні заводи в холодну пору переходили на спеціальні технологічні схеми: з дизельного пального вилучали найбільш парафінові фракції та додавали частину керосинової. Сьогодні ж стійкість до морозів у більшості випадків забезпечується шляхом спеціальних присадок.

Депресорно-диспергуючі присадки стримують укрупнення парафінових кристалів і не дають їм швидко випадати в осад. Але за певної критичної температури їх дія слабшає, і парафіни починають з’єднуватися. Саме це ми бачимо як помутніння пального або проблеми з фільтрацією,

– пояснила експертка.

Валентина Кравчук звернула увагу, що ключовий показник – граничну температуру фільтрованості, зазначену в паспорті якості, не варто сприймати як гарантовану температуру експлуатації.

Вона додала, що лабораторні випробування проводяться у стандартизованих умовах і не відтворюють реальну експлуатацію, коли автомобіль може годинами або навіть днями стояти на морозі без руху.

Під час лабораторних тестів дизель швидко охолоджується й прокачується через фільтр протягом короткого часу. У реальних умовах охолодження відбувається повільніше, тож це дає парафінам більше часу для кристалізації та осідання на дні паливного бака. Після запуску двигуна пальне з підвищеною концентрацією парафінів може різко забивати фільтр.

З практики можу сказати, що пальне може мати CFPP -20 °C і при цьому мутніти вже при + 1°C через високий вміст парафінів у базовому продукті. Формально його неможливо забракувати, але для споживача воно є ризиковим,

– розповіла експертка.

Валентина Кравчук радить завжди залишати температурний запас. Оптимально – щонайменше 5°C, а ще краще – 10°C від прогнозованої температури повітря. За очікуваних -10°C варто обирати дизель з паспортним показником -20°C, а при морозах -20°C – переходити на арктичні сорти пального.

Суттєво вплинути на поведінку дизеля взимку може вплинути змішування різних партій пального. Кожен виробник застосовує власний пакет присадок і при змішуванні їхня взаємодія може бути непередбачуваною: в одних випадках ефект посилюється, в інших – практично зникає.

Експертка також радить звернути увагу на наявність води у паливному баку чи резервуарі, оскільки депресорно-диспергуючі присадки чутливі до підвищеного вмісту води, і за таких умов їхня ефективність може значно знижуватися. Саме тому варто уникати ситуацій, коли бак автомобіля залишається порожнім.

