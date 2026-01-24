Перья из старых подушек – лучшее удобрение для растений: все начнет безумно расти

Если дома есть старые перьевые подушки, то их не обязательно выбрасывать. Оказывается, что их натуральный наполнитель является идеальной подкормкой для сада или огорода.

В перьях содержатся ценные элементы – азот, кератин и кремний, которые еще лучше работают, чем органическое удобрение, пишет VSN. Опытные огородники рассказали, как старую подушку превратить в пользу для растений.

Почему перья полезны для почвы?

Азот стимулирует активный рост зеленой массы. Кератин – это сложный белок, участвующий в формировании растительных тканей, а кремний укрепляет клетки и повышает устойчивость культур к стрессам и болезням.

Преимущество перьев заключается в медленном разложении, поэтому оно постепенно насыщает почву питательными веществами в течение всего сезона, а не работает резко, как минеральные удобрения.

Как использовать перья на огороде?

Для грядок в сухом виде

Перья необходимо мелко порезать ножницами, смешать с древесной золой в пропорции 1:1 и внести в почву под перекопку. На один квадратный метр должно уйти 100 граммов смеси.

Питательная добавка в лунки

Перед высадкой рассады в каждую лунку нужно добавить горстку измельченных перьев, хорошо перемешать с землей, а потом высадить томаты, перцы или баклажаны.



Перья из подушек используют как удобрение / Фото Pexels

Жидкая подкормка

Три стакана перьев нужно залить 10 литрами воды и оставить настаиваться на 10 – 14 дней. Полученным настоем растения следует поливать раз в 2 недели.

Мульча для сохранения влаги

Хозяйки смешивают перья с деревянной стружкой и укрывают прикорневую зону. Такая мульча поможет удержать влагу в почве и сдержит рост сорняков.

Что надо знать о подкормке перьями?

Большие куски перьев следует обязательно измельчать, чтобы они лучше разложились. Удобрение необходимо смешивать с почвой. Такое действие не повредит корни растений.

Подкормка помидорам необходима для крепких стеблей и активного роста, огурцам – для формирования мощных плетей, капусте – для плотных и крупных головок, перцу – для лучшей выносливости и перепадов температур.

Вносить перья стоит весной во время перекопки грядок, летом – в виде жидких подкормок, а осенью – для перекопки почвы.

Сочетание перьев с древесной золой обеспечивает сбалансированный состав питательных веществ, не вредя почвенной микрофлоре. Именно поэтому старые подушки не стоит выбрасывать, поскольку можно использовать перья для удобрения и получить щедрый урожай.

Чем отстирать желтые пятна с подушек?

Для удаления желтых пятен с подушек можно использовать таблетку для посудомоечной машины, пишет Express. Положите таблетку в барабан вместе с подушкой и запустите обычный цикл стирки. В результате пятна от пота исчезнут, а ткань станет белоснежной. Метод работает не только для подушек, но и для любого другого постельного белья.

