Перья из старых подушек – лучшее удобрение для растений: все начнет безумно расти
- Старые перьевые подушки могут использоваться как удобрение благодаря содержанию азота, кератина и кремния, улучшая рост растений.
- Перья можно использовать в сухом виде, как питательную добавку в лунки, для жидкой подкормки, или как мульчу для сохранения влаги.
Если дома есть старые перьевые подушки, то их не обязательно выбрасывать. Оказывается, что их натуральный наполнитель является идеальной подкормкой для сада или огорода.
В перьях содержатся ценные элементы – азот, кератин и кремний, которые еще лучше работают, чем органическое удобрение, пишет VSN. Опытные огородники рассказали, как старую подушку превратить в пользу для растений.
Почему перья полезны для почвы?
Азот стимулирует активный рост зеленой массы. Кератин – это сложный белок, участвующий в формировании растительных тканей, а кремний укрепляет клетки и повышает устойчивость культур к стрессам и болезням.
Преимущество перьев заключается в медленном разложении, поэтому оно постепенно насыщает почву питательными веществами в течение всего сезона, а не работает резко, как минеральные удобрения.
Как использовать перья на огороде?
Для грядок в сухом виде
Перья необходимо мелко порезать ножницами, смешать с древесной золой в пропорции 1:1 и внести в почву под перекопку. На один квадратный метр должно уйти 100 граммов смеси.
Питательная добавка в лунки
Перед высадкой рассады в каждую лунку нужно добавить горстку измельченных перьев, хорошо перемешать с землей, а потом высадить томаты, перцы или баклажаны.
Перья из подушек используют как удобрение / Фото Pexels
Жидкая подкормка
Три стакана перьев нужно залить 10 литрами воды и оставить настаиваться на 10 – 14 дней. Полученным настоем растения следует поливать раз в 2 недели.
Мульча для сохранения влаги
Хозяйки смешивают перья с деревянной стружкой и укрывают прикорневую зону. Такая мульча поможет удержать влагу в почве и сдержит рост сорняков.
Что надо знать о подкормке перьями?
Большие куски перьев следует обязательно измельчать, чтобы они лучше разложились. Удобрение необходимо смешивать с почвой. Такое действие не повредит корни растений.
Подкормка помидорам необходима для крепких стеблей и активного роста, огурцам – для формирования мощных плетей, капусте – для плотных и крупных головок, перцу – для лучшей выносливости и перепадов температур.
Вносить перья стоит весной во время перекопки грядок, летом – в виде жидких подкормок, а осенью – для перекопки почвы.
Сочетание перьев с древесной золой обеспечивает сбалансированный состав питательных веществ, не вредя почвенной микрофлоре. Именно поэтому старые подушки не стоит выбрасывать, поскольку можно использовать перья для удобрения и получить щедрый урожай.
Чем отстирать желтые пятна с подушек?
Для удаления желтых пятен с подушек можно использовать таблетку для посудомоечной машины, пишет Express. Положите таблетку в барабан вместе с подушкой и запустите обычный цикл стирки. В результате пятна от пота исчезнут, а ткань станет белоснежной. Метод работает не только для подушек, но и для любого другого постельного белья.
