Время высаживать перец на рассаду: вот лучшие дни для этого

Перец – это невероятный овощ, который относительно легко выращивать у себя на огороде. Но для того, чтобы пересадить его в апреле –мае, нужно прежде всего вовремя высадить рассаду.

Для того, чтобы рассада перца дала лучшие плоды впоследствии, дату для посадки следует выбирать внимательно – и многие дачники для этого используют лунный календарь. Впрочем, это не единственный аспект, на который следует обратить внимание, пишет Gardeners World.

Как высадить перец на рассаду?

Первое, что нужно сделать – это наполнить специальные маленькие горшки для рассады почвой на 1 сантиметр ниже края. Этот грунт нужно аккуратно утрамбовать пальцами, чтобы убрать воздушные карманы. Если горшки больше, в них можно сеять 4 – 5 семян, но убедитесь, что они расположены на достаточном количестве друг от друга.

После этого накройте семена тонким слоем почвы и хорошо полейте из лейки. Дайте воде стечь с горшков, а после этого поместите их в теплое, хорошо освещенный подоконник.

Уже когда рассада достигнет 5 – 6 сантиметров высотой, нужно пересадить ее в отдельные горшки, каждый из которых будет иметь диаметр примерно в 7 сантиметров. Осторожно вынимайте рассаду из начального горшка и разделите корневой ком.

Вокруг корней почву во время пересадки нужно уплотнить и качественно полить. Верните растения на солнечный подоконник и следите за тем, чтобы почва оставалась влажной. Рассада быстро появляется, когда температура держится около 21 градуса или выше.

Перед появлением сеянцев можно устроить для рассады "парник" – накрыть горшки пакетом. Но обязательно в нем нужно сделать дырочки, чтобы заходил воздух, пишет Grow Veg.

Вот какие дни лучшие для посадки рассады:

февраль – 6, 9, 13 – 14, 18 – 19, 22 – 23, 26;

март – 7 – 9, 12 – 15; 20 – 23; 25 – 30.

Что еще следует сделать в феврале?