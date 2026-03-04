Решетки духовки мгновенно заблестят: помойте их одним дешевым средством
- Для очистки решеток духовки рекомендуется использовать уксус и пищевую соду, которые нужно оставить на решетках на 8 часов.
- Уксус также можно использовать для очистки других кухонных поверхностей, что делает его доступной альтернативой агрессивным химикатам.
Очистка решеток – не всегда легкая задача, особенно если они с налипшим жиром. Тем не менее их стоит регулярно чистить, чтобы они имели красивый вид, и в этом поможет копеечное средство.
Порой обычные кухонные средства способны справиться с проблемой не хуже профессиональных химических средств, пишет Express. Некоторые рекомендуют отмывать жир с помощью нашатырного спирта, однако он имеет очень резкий запах.
Чем лучше отмыть решетки духовки?
Для очистки решеток достаточно поместить их в раковину, ванну или полиэтиленовый пакет. Сбрызните их неразбавленным уксусом и посыпьте сверху пищевой содой так, чтобы смесь начала вспениваться. Когда завершится реакция соды и уксуса, ванну или пакет надо наполнить горячей водой и оставить примерно на 8 часов.
Уксус – замечательное натуральное средство для чистки, поскольку помогает избавиться от жира и пятен. Он имеет высокое содержание кислоты, поэтому прекрасно нейтрализует запахи и борется с бактериями.
Уксус поможет отмыть жирные решетки / Фото Reddit
Впрочем, уксусом можно очищать не только решетки духовки. Если смешать уксус с водой в бутылке с распылителем в одинаковой пропорции, то этим средством можно протирать столешницы, кухонные поверхности или шкафы.
Преимуществом уксуса является и то, что он достаточно доступен, поэтому его можно всегда использовать вместо агрессивных химикатов. Как мягкий абразив, уксус рекомендуется сочетать с пищевой содой.
А вот меламиновая губка может эффективно очистить жир и нагар со стекла духовки за 5 минут без химических средств, пишет City Magazine. К альтернативным методам входит использование таблетки для посудомоечной машины или смеси пищевой соды с белым уксусом.
