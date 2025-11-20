Как сохранить продукты без холодильника: полезный совет для всех

Отключение электричества приводит к потере холода в холодильнике. Первое время еда еще будет оставаться холодной, а дальше начнет портиться. Но даже в таких условиях есть один лайфхак, который поможет сохранить пищу свежей дольше.

Чтобы сохранить продукты съедобными, главное – минимизировать тепло и ограничить доступ воздуха, пишет 24 Канал со ссылкой на FoodSafety.gov. Даже такие элементарные вещи как правильная тара, продолжение холода или продуманная покупка, могут уберечь продукты от быстрой порчи.

Как сохранить продукты, когда выключают свет?

Не открывайте дверцу без надобности

Главное правило во время отключения света – минимизировать открывание холодильника и морозильной камеры. Каждое открытие выпускает холодный воздух, поэтому температура в холодильнике начнет повышаться.

Воспользуйтесь замороженной водой в бутылках или пакетами со льдом, чтобы поддерживать холод отключенного холодильника. Такой лайфхак продлит срок безопасного хранения продуктов.

Расставьте приоритеты продуктов

После длительного отключения сначала употребляйте мясо, рыбу, молочные продукты, яйца и готовые блюда. Они становятся опасными, когда температура в холодильнике превышает 4 градуса тепла. Консервы, твердые сыры, овощи и фрукты могут храниться дольше.



Мясо нужно использовать в первую очередь / Фото Freepik

Контролируйте температуру

В холодильнике храните термометр, чтобы контролировать температуру во время перебоев с электричеством. Если электричества нет более 4 часов, то продукты поставьте внутрь морозилки, чтобы они дольше оставались холодными.

Какие еще советы следует знать?