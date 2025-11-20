Як зберегти продукти без холодильника: корисна порада для всіх
- Щоб зберегти продукти без холодильника, мінімізуйте відкриття дверцят та використовуйте заморожену воду чи пакети з льодом.
- Пріоритетно вживайте продукти, які швидко псуються, і контролюйте температуру з термометром у холодильнику.
Відключення електрики призводить до втрати холоду в холодильнику. Перший час їжа ще залишатиметься холодною, а далі почне псуватися. Та навіть у таких умовах є один лайфхак, який допоможе зберегти їжу свіжою довше.
Щоб зберегти продукти їстівними, головне – мінімізувати тепло й обмежити доступ повітря, пише 24 Канал з посиланням на FoodSafety.gov. Навіть такі елементарні речі як правильна тара, продовження холоду чи продумана покупка, можуть вберегти продукти від швидкого псування.
Як зберегти продукти, коли вимикають світло?
Не відкривайте дверцята без потреби
Головне правило під час відключення світла – мінімізувати відкривання холодильника та морозильної камери. Кожне відкриття випускає холодне повітря, тому температура в холодильнику почне підвищуватися.
Скористайтеся замороженою водою у пляшках чи пакетами з льодом, щоб підтримувати холод відключеного холодильника. Такий лайфхак продовжить термін безпечного зберігання продуктів.
Розставте пріоритети продуктів
Після тривалого відключення спочатку вживайте м’ясо, рибу, молочні продукти, яйця та готові страви. Вони стають небезпечними, коли температура в холодильнику перевищує 4 градуси тепла. Консерви, тверді сири, овочі та фрукти можуть зберігатися довше.
М'ясо потрібно використати в першу чергу / Фото Freepik
Контролюйте температуру
У холодильнику зберігайте термометр, щоб контролювати температуру під час перебоїв з електрикою. Якщо електрики немає понад 4 години, то продукти поставте всередину морозилки, щоб вони довше залишалися холоднішими.
Які ще поради слід знати?
Виноград потрібно зберігати немитим у повітропроникній упаковці в холодильнику, мити лише перед споживанням.
Не готуйте у мультиварці макарони, ніжні овочі, рис, сушену квасолю та курячу грудку, оскільки вони можуть бути перевареними або залишитися недовареними.
