Почему стирка может испортить пуховик: как освежить его без риска
- Стирка пуховика в машинке может повредить материалы и привести к сбиванию наполнителя.
- Чистка без стирки включает использование мягкой щетки и точечную очистку пятен мягким моющим раствором или смесью воды и уксуса.
Стирка зимней куртки, особенно в машинке, иногда приносит больше вреда, чем пользы. Материалы вроде шерсти, кашемира или кожи могут уменьшиться, растянуться или потерять форму после контакта с водой.
Неправильная сушка зимней куртки приводит к тому, что наполнитель сбивается в комки, информирует 24 Канал со ссылкой на News 18. Чистка без стирки помогает избежать этих проблем и позволяет дольше носить любимый пуховик.
Интересно Иначе стены будут черные как в подвале: как быстро избавиться от плесени без лишних затрат
Как почистить пуховик?
Воспользуйтесь мягкой щеткой, чтобы аккуратно снять видимую грязь. Двигайтесь по направлению от швов – так меньше риска повредить ткань.
Если на пуховике осталось небольшое пятно, нет необходимости стирать его в стиральной машинке. Лучше почистите его точечно: в теплой воде разведите мягкое моющее средство и нанесите раствор на загрязнение мягкой тканью.
Пятна от косметики хорошо отходят после обработки смесью воды и уксуса в равных частях. Нанесите ее на участок и деликатно промокните чистой тканью.
Для более заметного обновления можно использовать спрей, который освежает ткань. Только убедитесь, что он подходит именно для вашего материала и не содержит агрессивных компонентов.
Как избавиться от запаха из пуховика без стирки?
Пищевая сода – простой натуральный способ нейтрализовать запах, отмечает Rinse. Посыпьте ею участки, где запах ощутим больше всего, и оставьте куртку на несколько часов или даже на ночь.
Затем просто встряхните остатки – и пуховик станет значительно свежее. Вот так просто и без лишних усилий!
Подсказки, которые пригодятся
- Если в шкафу появилась моль, важно использовать несколько секретов, которые позволят быстро от нее избавиться.
- А еще вам может понравиться бабушкин способ наполнить дом приятным ароматом с помощью лаврового листа.
