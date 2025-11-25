Чому прання може зіпсувати пуховик: як освіжити його без ризику

Прання зимової куртки, особливо в машинці, інколи приносить більше шкоди, ніж користі. Матеріали на кшталт вовни, кашеміру чи шкіри можуть зменшитися, розтягнутися або втратити форму після контакту з водою.

Неправильне сушіння зимової куртки призводить до того, що наповнювач збивається у грудки, інформує 24 Канал з посиланням на News 18. Чищення без прання допомагає уникнути цих проблем і дає змогу довше носити улюблений пуховик.

Цікаво Інакше стіни будуть чорні як у підвалі: як швидко позбутися цвілі без зайвих витрат

Як почистити пуховик?

Скористайтеся м’якою щіткою, щоб акуратно зняти видимий бруд. Рухайтеся у напрямку від швів – так менше ризику пошкодити тканину.

Якщо на пуховику залишилася невелика пляма, немає потреби прати його у пральній машинці. Краще почистіть його точково: у теплій воді розведіть м’який мийний засіб і нанесіть розчин на забруднення м’якою тканиною.

Пуховик можна почистити без зайвих зусиль / Фото Unsplash

Плями від косметики добре відходять після обробки сумішшю води та оцту у рівних частинах. Нанесіть її на ділянку і делікатно промокніть чистою тканиною.

Потрібно оновити гардероб? На Промі знайдеться все: від стильного пуховика до розкішних образів на свято. Приємні ціни, популярні бренди, можливість сплачувати частинами та безплатна доставка Smart. Модники точно оцінять, а гаманець не спорожніє.

Для більш помітного оновлення можна використати спрей, який освіжає тканину. Лише переконайтеся, що він підходить саме для вашого матеріалу та не містить агресивних компонентів.

Як позбутися запаху з пуховика без прання?

Харчова сода – простий натуральний спосіб нейтралізувати запах, зазначає Rinse. Посипте нею ділянки, де запах відчутний найбільше, і залиште куртку на кілька годин або навіть на ніч.

Потім просто струсіть залишки – і пуховик стане значно свіжішим. Ось так просто і без зайвих зусиль!

Підказки, які стануть у пригоді