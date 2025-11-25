Лавровый лист известен прежде всего своим необычным и приятным запахом. А если положить его на батарею, специя может проявить еще один неожиданный, но очень полезный эффект, сообщает 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Интересно Жир отпадет мгновенно: как подручными средствами почистить ручки на газовой плите

Зачем класть лавровый лист на батарею?

Стоит только поставить лавровый лист на батарею, как он начнет высвобождать невероятный и очень приятный аромат. Но основная особенность этой специи заключается не в этом – оказывается, лавровый лист может поглощать неприятные запахи, что часто накапливаются в помещении.

Поэтому особенно полезно будет разложить лавровый лист на батареях в кухне или ванной комнате – а также в любых других помещениях, где запахи могут накапливаться достаточно быстро.

Кроме того, что лавровый лист поможет избавиться от вони, он также достаточно хорошо влияет на настроение, может уменьшить стресс и тревогу – и многие убеждены, что запах этой специи помогает им расслабиться.



Лавровый лист может быть очень полезным / Фото Pexels

Для того, чтобы получить все преимущества от лаврового листа, нужно просто положить несколько сухих листочков на батарею, а также менять их регулярно – например, каждые несколько недель. А для даже лучшего эффекта на листочки лавра можно капнуть несколько капель эфирного масла, чтобы усилить аромат.

Итак, лавровый лист – это идеальный освежитель воздуха для людей, что не хотят использовать магазинные средства у себя дома. Он дешевый, натуральный и невероятно эффективный, пишет Dagens.

