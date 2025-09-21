Розы при правильном уходе - это настоящие королевы сада. Впрочем, для того, чтобы они радовали яркими и обильными цветами, нужно о них позаботиться.

Подготовка роз к зиме – это непростая, но важная задача, которую садоводам точно не стоит пропускать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vse Roste. И осенняя подкормка – это важная часть ухода перед похолоданием.

Чем подкормить розы осенью?

После окончания цветения розы начинают медленно ослабевать – ведь этот процесс тратит немало их питательных веществ. И осенью садоводам нужно сосредоточиться на удобрениях с калием и фосфором, чтобы восстановить дефицит и позволить цветам подготовиться к зимовке.

На 10 литров воды нужно добавить 15 граммов суперфосфата и 17 граммов монофосфата калия. Удобрение нужно вносить под корень.

Также можно купить специальные осенние удобрения для роз. Но одного удобрения стоит остерегаться – азотосодержащего. Азот осенью может вызвать прорастание новых побегов; к зиме они не успеют вызреть и окрепнуть, а потому точно погибнут.



Подкармливать розы осенью важно / Фото Pexels

Кроме того, перед самыми заморозками розы также нужно замульчировать компостом или торфом.

Розы подкармливать осенью нужно в два этапа, пишет "Сад и огород". Первая подкормка проводится в первую неделю сентября и до середины октября. Еще одно важное правило – осенью нужно существенно сокращать полив, а потом и вообще прекращать его.

Чем лучше вызрели ветви – то больше шансов, что они переживут заморозки. Поэтому не бойтесь прививать молодые побеги, ведь иначе они не прекратят расти, и это может привести к проблемам с ростом и здоровьем всего растения.

Что еще нужно сделать в саду осенью?