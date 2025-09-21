Чим підживити троянди перед зимою – найкращі добрива для пишного цвітіння
- Восени троянди потрібно підживлювати добривами з калієм та фосфором, уникаючи азотовмісних.
- Перед заморозками необхідно замульчувати троянди компостом чи торфом, а полив суттєво скоротити.
Троянди за правильного догляду – це справжні королеви саду. Втім, для того, аби вони тішили яскравими та рясними квітами, потрібно про них попіклуватися.
Підготовка троянд до зими – це непросте, але важливе завдання, яке садівникам точно не варто пропускати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vse Roste. І осіннє підживлення – це важлива частина догляду перед похолоданням.
Чим підживити троянди восени?
Після закінчення цвітіння троянди починають поволі слабшати – адже цей процес витрачає чимало їхніх поживних речовин. І восени садівникам потрібно зосередитися на добривах з калієм та фосфором, аби відновити дефіцит та дозволити квітам підготуватися до зимівлі.
На 10 літрів води потрібно додати 15 грамів суперфосфату та 17 грамів монофосфату калію. Добриво потрібно вносити під корінь.
Також можна купити спеціальні осінні добрива для троянд. Але одного добрива варто остерігатися – азотовмісного. Азот восени може спричинити проростання нових пагонів; до зими вони не встигнуть визріти та зміцніти, а тому точно загинуть.
Підживлювати троянди восени важливо / Фото Pexels
Окрім того, перед самими заморозками троянди також потрібно замульчувати компостом чи торфом.
Троянди підгодовувати восени потрібно у два етапи, пише "Сад і город". Перше підживлення проводиться у перший тиждень вересня і до середини жовтня. Ще одне важливе правило – восени потрібно суттєво скорочувати полив, а тоді й взагалі припиняти його.
Що краще визріли гілки – то більше шансів, що вони переживуть заморозки. Тож не бійтеся прищеплювати молоді пагони, адже інакше вони не припинять рости, і це може призвести до проблем із ростом та здоров'ям всієї рослини.
Що ще потрібно зробити в саду восени?
Осіннього догляду потребують також і гортензії – для того, аби вони пишно цвіли наступного року, зараз важливо зробити всього одну річ – обрізати сухі квіти.
Ще одне важливе осіннє завдання – це обрізка винограду. Нехтувати нею точно не варто, адже це може вплинути на урожай наступного року.
