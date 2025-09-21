Если посадка будет слишком рано или слишком поздно – цветы или не успеют зацвести, или флажки будут слабыми. Об этом рассказали специалисты The Southern Living, передает 24 Канал.
Когда идеально высаживать тюльпаны?
Оптимальное время для посадки луковиц тюльпанов – за 6 – 8 недель перед первыми сильными заморозками. Если в вашем регионе зима не очень суровая, или почва прогрета, можно сажать в октябре – ноябре.
По Amsterdam Tulip Museum, тюльпаны сажают осенью – примерно с октября до середины декабря, в зависимости от климатической зоны. Это дает луковицам время укорениться до морозов и пройти через холодный период, необходимый для цветения весной.
Что еще важно учесть?
- Почва должна быть хорошо дренированной, избегать застоя воды.
- Луковицы сажать на правильную глубину (обычно 2 – 3 высоты луковицы).
- Температура почвы перед посадкой должна быть достаточно прохладной, но не замерзшей.
Оптимальное время для посадки тюльпанов / Фото Unsplash
Чем обработать тюльпаны перед посадкой?
- Перед посадкой тюльпанов рекомендуется обработать луковицы фунгицидами, такими как "Фундазол", "Витарос" или "Эпин", или светло-розовым раствором марганцовки для защиты от болезней.
- Для защиты луковиц от мышей можно использовать деготь, дегтярное мыло, мазь Вишневского, острый перец или порошок горчицы.