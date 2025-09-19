В течение вегетационного периода виноград образует много побегов и гроздей, но не всех их может обеспечить питательными веществами, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Семейный сад".

Если пропустить обрезку, то ягоды будут мелкими и плохо созревать, поэтому осенняя обрезка является неизбежной. Обрезают виноград в два этапа.

Как и когда обрезать виноград?

Первый этап

Перед обрезкой винограда нужно сделать подготовку. На многолетнем побеге нужно удалить ненужные зеленые приросты ниже первой проволоки, протянутой на высоте пол метра от земли.

На приростах, появившихся на рукавах выше нижней проволоки, нужно обрезать 15% всей длины прироста. Боковые побеги укоротить до 2 – 3 листочков.



Осенняя обрезка является обязательной / Фото Pexels

Второй этап

Через 2 недели после опадения листьев нужно сформировать плодовое звено, которое будет состоять из сучка замещения и плодовой стрелки. Сначала надо обрезать морозостойкие сорта, а сорта с низкой холодностью – в последнюю очередь.

Особенности обрезки молодого винограда:

Обрезка в первый год – остается 3 – 4 почки на нынешней лозе;

Обрезка второго года – по 2 почки на нынешних лозах;

Обрезка третьего года – по 4 почки;

Обрезка четвертого года – тоже по 4 почки.

Дальнейшая обрезка зависит от диаметра побегов. Нужно выбрать на высоте двух нижних проволок шпалеры два развитых побега, нижний из которых должен располагаться с внешней стороны рукава, растущего под наклоном.

Побег обрезают под сучок замещения, оставляя не более трех почек от основания. Следующий побег, растущий выше и с противоположной от сучка замещения стороны рукава, обрезают под плодовую стрелку, оставляя на нем:

5 почек, если диаметр побега 5 миллиметров;

6 – если диаметр равен 6 миллиметрам;

7-8 – при диаметре побега 7 миллиметров;

8-9 – при диаметре 8 миллиметров;

9-11 – при диаметре 9 миллиметров;

11-13 – при диаметре побега 10 миллиметров.

Специалисты отмечают, что если сорт винограда дает грозди весом примерно 500 граммов, то оставлять на плодовой стрелке нужно минимальное количество глазков, а если грозди легче – то максимальное.

Чем полезен виноград?

Виноград богат антиоксидантами, отмечает издание Real Simple. Ягоды обладают противовоспалительными и защитными свойствами, поэтому достаточно полезны для организма. Регулярное употребление винограда хорошо влияет на иммунитет и обмен веществ.

Взрослым в день можно есть 150 – 200 граммов винограда, а детям – от 50 до 100 граммов. Такая порция позволит получить все витамины и микроэлементы, не перегружая организм сахаром.