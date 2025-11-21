Никогда не обогревайте квартиру этим методом: он чрезвычайно опасен
- Использование газовой плиты для обогрева помещения может привести к отравлению угарным газом, что является очень опасным для здоровья.
- Более эффективные методы обогрева включают проверку работы батарей, установку экранов из фольги за батареями и использование электрических одеял или пледов с подогревом.
Обогрев квартиры без отопления это непростая задача. Впрочем, не все способы одинаково безопасны, и некоторые лучше не использовать вообще.
Ноябрь – это уже достаточно холодный месяц, и низкая температура может держаться не только на улице, но и в квартире, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Поэтому нужно разобраться, как же можно безопасно обогреть дом, когда нет отопления.
Как нельзя обогревать дом?
С наступлением холодов большинство людей стараются одеваться как можно теплее и согреваются горячим чаем, а некоторые для обогрева используют еще и газовую плиту. Впрочем, зажженные конфорки и открытая газовая духовка, которые являются достаточно распространенными способами поднять температуру в доме на несколько градусов, часто становятся причиной отравления угарным газом.
Очень часто во время такого способа обогрева люди еще и закрывают окна и любую вентиляцию, чтобы не терять зря тепло. И часто так делают даже во время приготовления пищи. Впрочем, это приводит к неполному сгоранию газа, и в конце концов может привести к серьезной проблеме, что может поставить под угрозу здоровье или даже жизнь.
Если в кухне будет недостаточно свежего воздуха, а газовая плита активно использоваться – то есть будут работать все четыре конфорки – это может привести к тому, что в помещении накопится окись углерода, или угарный газ, пишет CDC.
Этот газ не имеет ни цвета, ни запаха, и о наличии его в воздухе люди часто узнают уже с первыми симптомами отравления – головной болью, тошнотой, головокружением, сухим кашлем и учащенным сердцебиением.
Еще одна не очень вероятная, но все еще возможная проблема от такого способа обогрева – это риск перегрева или даже возгорания мебели на кухне.
Как эффективнее обогревать дом?
Прежде всего, если в квартире есть отопление, но температура остается низкой, следует убедиться, что батареи работают как следует. Они не должны быть заблокированы шторами и мебелью. Кроме того, следует подумать об установке экрана из фольги за батареей.
Дело в том, что если стена за батареей холодная, много тепла может уходить "в никуда", и квартира не будет обогреваться как следует. Еще один способ обогреться дома – это использовать электрические одеяла или пледы с подогревом.
Какие еще лайфхаки для дома нужно знать?
Частые вопросы
