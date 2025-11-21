Ніколи не обігрівайте квартиру цим методом: він надзвичайно небезпечний
- Використання газової плити для обігріву приміщення може призвести до отруєння чадним газом, що є дуже небезпечним для здоров'я.
- Ефективніші методи обігріву включають перевірку роботи батарей, встановлення екранів з фольги за батареями та використання електричних ковдр або пледів з підігрівом.
Обігрів квартири без опалення – це непросте завдання. Втім, не всі способи однаково безпечні, і деякі краще не використовувати взагалі.
Листопад – це вже досить холодний місяць, і низька температура може триматися не тільки на вулиці, але й у квартирі, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Тож потрібно розібратися, як же можна безпечно обігріти оселю, коли немає опалення.
Цікаво Ось як прати одяг під час відключення світла: максимальна економія електрики та часу
Як не можна обігрівати дім?
З настанням холодів більшість людей намагаються одягатися якомога тепліше та зігріваються гарячим чаєм, а дехто для обігріву використовує ще й газову плиту. Втім, запалені конфорки та відкрита газова духовка, які є досить поширеними способами підняти температуру в домі на кілька градусів, часто стають причиною отруєння чадним газом.
Дуже часто під час такого способу обігріву люди ще й закривають вікна та будь-яку вентиляцію, аби не втрачати надарма тепло. І часто так роблять навіть під час готування їжі. Втім, це призводить до неповного згорання газу, і зрештою може призвести до серйозної проблеми, що може поставити під загрозу здоров'я чи навіть життя.
Якщо у кухні буде недостатньо свіжого повітря, а газова плита активно використовуватиметься – тобто працюватимуть усі чотири конфорки – це може призвести до того, що у приміщенні накопичиться окис вуглецю, або ж чадний газ, пише CDC.
Цей газ не має ані кольору, ані запаху, і про наявність його у повітрі люди часто дізнаються вже з першими симптомами отруєння – головним болем, нудотою, запамороченням, сухим кашлем та прискореним серцебиттям.
Ще одна не дуже ймовірна, але все ще можлива проблема від такого способу обігріву – це ризик перегріву чи навіть займання меблів на кухні.
Як ефективніше обігрівати дім?
Передусім, якщо у квартирі є опалення, але температура залишається низькою, слід переконатися, що батареї працюють як слід. Вони не мають бути заблоковані шторами та меблями. Окрім того, слід подумати про встановлення екрана з фольги за батареєю.
До речі, знайти все для обігріву дому за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
Річ у тому, що якщо стіна за батареєю холодна, багато тепла може йти "в нікуди", і квартира не обігріватиметься як слід. Ще один спосіб обігрітися вдома – це використовувати електричні ковдри чи пледи з підігрівом.
Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?
Деякі прилади дуже важливо вимикати під час відключення світла – а які саме, ми вже розповідали раніше.
Окрім того, існує один простий трюк, який допоможе обігріти приміщення за лічені секунди навіть без опалення.
Часті питання
Які небезпеки пов'язані з обігрівом дому за допомогою газової плити?
Обігрів дому за допомогою газової плити може призвести до отруєння чадним газом, оскільки запалені конфорки та відкрита газова духовка сприяють накопиченню окису вуглецю в приміщенні. Цей газ не має кольору чи запаху, тому його присутність може бути виявлена лише за симптомами отруєння — головним болем, нудотою, запамороченням, сухим кашлем та прискореним серцебиттям.
Як можна ефективно обігріти дім без ризику для здоров'я?
Ефективно обігріти дім можна, переконавшись, що батареї не заблоковані шторами або меблями. Встановлення екрана з фольги за батареєю допоможе зберігати тепло, яке інакше може втрачатися через холодні стіни. Також варто розглянути використання електричних ковдр чи пледів з підігрівом для додаткового комфорту.
Які додаткові лайфхаки можуть допомогти зберегти тепло в домі?
Додаткові лайфхаки для збереження тепла включають вимикання певних приладів під час відключення світла для безпеки, а також використання простих трюків, які можуть підвищити температуру в приміщенні на декілька градусів навіть без опалення.