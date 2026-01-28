Одежда в шкафу начнет вкусно пахнуть: 5 методов, которыми пользуются в дорогих отелях
- Активированный уголь, пищевая сода, ароматное мыло, кедровые бруски и сушеные травы могут нейтрализовать запахи и поглощать влагу в шкафу.
- Метод блогера Дианы Гологовец с влажными салфетками, рисом и духами помогает сохранить приятный запах в шкафу.
Часто в квартирах или домах с повышенной влажностью, вещи имеют запах сырости, который не исчезает даже после стирки. Застой воздуха делает аромат довольно кислым. Однако есть несколько методов, которые способны исправить ситуацию.
Простые и натуральные средства помогут вещам снова хорошо пахнуть, пишет Real Simple. Эти лайфхаки по нейтрализации запахов используют даже в дорогих отелях.
Как создать хороший запах в шкафу?
Активированный уголь
В тканевые мешочки нужно насыпать активированный уголь, который хорошо маскирует запахи и поглощает их с избыточной влагой. Размещать их нужно на верхних полках, в углах шкафа и возле обуви. Новые мешочки стоит менять раз в месяц.
Пищевая сода
Обычная сода является эффективным средством, поскольку идеально борется с посторонними запахами и влагой. Нужно лишь насыпать соду в банку и накрыть марлей, поставив на дно шкафа. Обновлять соду нужно каждые 2 месяца, но во влажных помещениях – еще чаще.
Ароматное мыло
Твердые кусочки мыла с ароматом можно положить в шкаф, чтобы они выделяли приятный запах. Их можно разложить на полках и менять, когда аромат начнет ослабевать.
Ароматное мыло можно положить на полочку в шкафу / Фото Pexels
Кедровые бруски
Кусочек кедрового дерева выделяет ароматические масла, которые не только нейтрализуют затхлые запахи и поглощают влагу, но и отпугивают моль. В шкаф достаточно положить несколько кедровых брусков на верхних полках. Заменить на новые можно только через год.
Сушеные травы
Небольшие пучки сушеных трав способны ароматизировать шкаф благодаря выделению эфирных масел. Это может быть эвкалипт, розмарин или лаванда. Обновлять растения стоит каждые 2 месяца.
Как еще можно улучшить запах вещей?
Интересным методом поделилась блогерша Диана Гологовец в своем инстаграме. Чтобы вещи всегда хорошо пахли, нужно взять влажные салфетки, обычный рис и любимый парфюм. На салфетку надо высыпать столовую ложку риса и нанести несколько пшиков парфюма. Далее ее завяжите с двух концов, чтобы получился мешочек. Эксперт говорит, что рис хорошо поглощает влагу, поэтому приятный запах в шкафу будет держаться очень долго. Такие мешочки храните между одеждой или вешайте на вешалки.
Какие еще советы стоит знать о вещах?
Не используйте смягчитель для ткани во время стирки полотенец, поскольку он ухудшает их способность поглощать влагу.
Пуховик можно очистить от грязи на рукавах, замочив его в теплой воде с моющим средством на 30 минут, а затем промыть чистой водой.
