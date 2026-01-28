Прості та натуральні засоби допоможуть речам знову гарно пахнути, пише Real Simple. Ці лайфхаки з нейтралізації запахів використовують навіть у дорогих готелях.

Як створити гарний запах у шафі?

Активоване вугілля

У тканинні мішечки потрібно насипати активоване вугілля, яке добре маскує запахи та поглинає їх з надлишковою вологою. Розміщувати їх потрібно на верхніх полицях, у кутках шафи та біля взуття. Нові мішечки варто міняти раз на місяць.

Харчова сода

Звичайна сода є ефективним засобом, оскільки ідеально бореться зі сторонніми запахами та вологою. Потрібно лише насипати соду в банку й накрити марлею, поставивши на дно шафи. Оновлювати соду потрібно кожних 2 місяці, але у вологих приміщеннях – ще частіше.

Ароматне мило

Тверді шматочки мила з ароматом можна покласти у шафу, щоб вони виділяли приємний запах. Їх можна порозкладати на полицях та змінювати, коли аромат почне слабшати.



Ароматне мило можна покласти на поличку в шафі / Фото Pexels

Кедрові бруски

Шматочок кедрового дерева виділяє ароматичні олії, які не лише нейтралізують затхлі запахи та поглинають вологу, але й відлякують міль. У шафу достатньо покласти кілька кедрових брусків на верхніх полицях. Замінити на нові можна аж через рік.

Сушені трави

Невеликі пучки сушених трав здатні ароматизувати шафу завдяки виділянню ефірних олій. Це може бути евкаліпт, розмарин чи лаванда. Оновлювати рослини варто кожних 2 місяці.

Як ще можна покращити запах речей?

Цікавим методом поділилася блогерка Діана Гологовець у своєму інстаграмі. Щоб речі завжди гарно пахнули, потрібно взяти вологі серветки, звичайний рис та улюблений парфум. На серветку треба висипати столову ложку рису й нанести кілька пшиків парфуму. Далі її зав'яжіть з двох кінців, щоб вийшов мішечок. Експертка каже, що рис добре поглинає вологу, тому приємний запах у шафі буде триматися дуже довго. Такі мішечки зберігайте між одягом або вішайте на вішалки.

