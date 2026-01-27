Всего одно средство, которое часто добавляют в стиральную машину во время стирки полотенец на самом деле только портит их – а большинство людей об этом даже не догадываются, пишет Martha Stewart.

С чем нельзя стирать полотенца?

Кажется, что стоит добавить как можно больше средств для стирки – и это даст лучший результат. Однако когда говорится о нежных банных полотенцах, все как раз наоборот. В частности, нельзя никогда использовать смягчитель для ткани. Несмотря на то, что это средство кажется логичным выбором для мягкого белья – это один из самых быстрых способов ухудшить качество полотенец.

Как работает смягчитель ткани?

Смягчитель покрывает волокна ткани тонкой пленкой, и именно из-за этого ткань кажется более гладкой, и на ней появляется меньше складок и статического электричества. Но полотенца предназначены для поглощения влаги – и покрытие начинает работать против вас.

Ваши полотенца не предназначены для стирки с любым смягчителем ткани. Он забирает у них их основную и единственную функцию – поглощать воду.

Еще одна проблема заключается в том, что со временем остатки смягчителя для ткани только накапливаются и создают настоящий барьер на волокнах. Так на них начинают собираться жир для тела, средства по уходу за кожей, остатки моющих средств и минералы жесткой воды.

С чем стирать полотенца?

Вместо смягчителя можно использовать два элементарных ингредиента, которые точно уже найдутся у вас дома – соду и уксус, пишет The Spruce. Эта комбинация идеально работает для того, чтобы избавиться от остатков моющих средств, следов от макияжа, жира.

Также уксус может смягчить полотенца и сделать их как новенькими.

Какие еще лайфхаки стоит знать?