Всего одно средство, которое часто добавляют в стиральную машину во время стирки полотенец на самом деле только портит их – а большинство людей об этом даже не догадываются, пишет Martha Stewart.
Интересно Почему перед деревьями стоит рассыпать древесную золу и как она влияет на урожай
С чем нельзя стирать полотенца?
Кажется, что стоит добавить как можно больше средств для стирки – и это даст лучший результат. Однако когда говорится о нежных банных полотенцах, все как раз наоборот. В частности, нельзя никогда использовать смягчитель для ткани. Несмотря на то, что это средство кажется логичным выбором для мягкого белья – это один из самых быстрых способов ухудшить качество полотенец.
Как работает смягчитель ткани?
Смягчитель покрывает волокна ткани тонкой пленкой, и именно из-за этого ткань кажется более гладкой, и на ней появляется меньше складок и статического электричества. Но полотенца предназначены для поглощения влаги – и покрытие начинает работать против вас.
Ваши полотенца не предназначены для стирки с любым смягчителем ткани. Он забирает у них их основную и единственную функцию – поглощать воду.
Еще одна проблема заключается в том, что со временем остатки смягчителя для ткани только накапливаются и создают настоящий барьер на волокнах. Так на них начинают собираться жир для тела, средства по уходу за кожей, остатки моющих средств и минералы жесткой воды.
С чем стирать полотенца?
Вместо смягчителя можно использовать два элементарных ингредиента, которые точно уже найдутся у вас дома – соду и уксус, пишет The Spruce. Эта комбинация идеально работает для того, чтобы избавиться от остатков моющих средств, следов от макияжа, жира.
Также уксус может смягчить полотенца и сделать их как новенькими.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Несколько приборов для безопасности и экономии ежедневно нужно выключать из розетки перед сном. Какие именно, мы уже рассказывали ранее.
Кроме того, не все знают, зачем на унитазе нужны две кнопки. На самом деле они имеют важную функцию и помогают экономить.