Как правильно ухаживать за ситом – расскажет 24 Канал со ссылкой на AOL.

Смотрите также Вот как отмыть пригоревшую сковородку из нержавейки: станет новенькая, как из магазина

Как хорошо почистить сито?

Эксперты советуют начинать с механической очисткипосле использования встряхните или промойте сито под проточной водой, удаляя остатки муки, круп или овощей. Если продуктов много, поможет мягкая щетка или зубная щетка, которой удобно прочистить мелкие сетчатые отверстия.

Для глубокой очистки применяют теплую воду с мыльным раствором или пищевой содой. Сито нужно погрузить на несколько минут, а затем тщательно промыть, переворачивая его и встряхивая воду сквозь сетку. Для металлических сит важно полностью высушить их после мытья, чтобы избежать ржавчины.

Повара Tasting Table также советуют простой лайфхак: во время мытья добавьте немного уксуса, который помогает растворить жир и убрать запахи.



Как правильно мыть сито / Фото Unsplash

Что стоит знать о различных видах сита?

Пластиковые и силиконовые ситечки можно ставить в посудомоечную машину, однако металлические лучше мыть вручную, чтобы продлить их срок службы. Независимо от способа, ключевое правило остается простым: мытье сито следует проводить сразу после использования, иначе грязь высохнет, и ее будет значительно труднее удалить.

Как отмыть духовку без лишних усилий?