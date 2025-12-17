Як правильно доглядати за ситом – розкаже 24 Канал з посиланням на AOL.

Як добре почистити сито?

Експерти радять починати з механічного очищення: після використання струсіть або промийте сито під проточною водою, видаляючи залишки борошна, круп або овочів. Якщо продуктів багато, допоможе м'яка щітка або зубна щітка, якою зручно прочистити дрібні сітчасті отвори.

Для глибокого очищення застосовують теплу воду з мильним розчином або харчовою содою. Сито потрібно занурити на кілька хвилин, а потім ретельно промити, перевертаючи його та струшуючи воду крізь сітку. Для металевих сит важливо повністю висушити їх після миття, аби уникнути іржі.

Кухарі Tasting Table також радять простий лайфхак: під час миття додайте трохи оцту, який допомагає розчинити жир і прибрати запахи.



Як правильно мити сито / Фото Unsplash

Що варто знати про різні види сита?

Пластикові та силіконові ситечки можна ставити в посудомийну машину, проте металеві краще мити вручну, щоб продовжити їхній термін служби. Незалежно від способу, ключове правило залишається простим: миття сито слід проводити відразу після використання, інакше бруд висохне, і його буде значно важче видалити.

