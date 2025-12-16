Для очистки духовки используют агрессивные моющие средства, после которых ее надо хорошо промывать и проветривать, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм ADDITIVE-FREE LIFESTYLE.

Избежать этой проблемы можно довольно просто благодаря использованию натурального и безопасного способа очистки, который не вредит поверхности и не оставляет неприятного запаха. Один из них – очистка с помощью лимона.

Как легко очистить духовку лимоном?

Вам понадобятся 2 – 3 лимона. Их надо нарезать кусочками, положить в жаростойкую емкость и залить водой. Эту посуду нужно поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, и оставить на 30 минут.

После этого выключите духовку и не открывайте дверцу, пока вода с лимоном не остынет. Образованный пар хорошо размягчает жир и нагар, благодаря чему загрязнения будет значительно легче удалить.

Когда температура уже станет комфортной, откройте духовку и переходите к очистке. Аккуратно протрите стекло и внутренние поверхности мягкой губкой, смочив в лимонной воде. Если пятна на поверхности стойкие, то их можно потереть самим лимоном.

Во время чистки используйте только мягкие материалы, чтобы не поцарапать поверхности и избегайте попадания воды и электрические элементы. После завершения оставьте духовку открытой на некоторое время, чтобы она полностью высохла и не оставалась влажной.

Блогер София Сизова показала в своем инстаграме похожий рецепт, но с добавлением еще нескольких ингредиентов. Нужно взять 2 стакана воды, 2 ложки соды и 2 ложки лимонной кислоты. А еще половину стакана уксуса и сока из половины лимона. Эту смесь надо вылить на противень, включить духовку на 200 градусов и подождать 20 минут. Благодаря такому методу весь жир и нагар тоже сойдут.

Какие еще советы стоит знать?