Регулярную очистку чайника лучше всего проводить без сильных химикатов, информирует 24 Канал со ссылкой на Good house keeping. Выбирайте экологические продукты, которые есть в каждом холодильнике, например, лимоны.

Интересно Сода вместо химии: быстрый способ навести порядок на кухне

Как очистить чайник лимоном?

Лимон считают одним из самых эффективных натуральных средств для уборки. Его мягкая кислотность хорошо справляется с очисткой чайника и особенно с накипью, которая появляется из-за постоянного контакта с водой.

Избежать накипи полностью не удастся – она образуется естественно. Впрочем, ее количество можно уменьшить, если после использования не оставлять воду в чайнике и давать ему хорошо просохнуть.

Лимон спасет ваш чайник от накипи / Фото unsplash

Для очистки чайника лимоны нарезают тонкими ломтиками и выкладывают в пустую посуду. После этого чайник наполняют водой до максимальной отметки и включают. Когда вода закипит – ее сливают. Далее лимон снова кладут в чайник и повторяют кипячение. После второго раза воду также надо слить.

Теперь вынимаем ломтики лимона и даем им немного остыть. Когда их уже можно держать в руках, то протрите те места, где остался налет – носик, край крышки или другие проблемные участки.

До речі, знайти засоби для миття посуду, побутову хімію, кисневий порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще ганчірки, серветки, губки і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

В завершение поверхность надо протереть сухой или слегка влажной тряпкой, чтобы убрать остатки. Чайник наполните водой и еще раз прокипятите, чтобы избавиться от остатков лимона и лишних запахов.

Как еще используют лимон в уборке?

Лимонная кислота обладает обеззараживающими свойствами – она помогает бороться с бактериями, плесенью и грибком, а при правильном использовании может уменьшать следы ржавчины, пишет Blancliving.

Масла, содержащиеся в кожуре лимона, хорошо растворяют жир и пятна, оставляя поверхности чистыми и блестящими. Поэтому везде, где нужно что-то отчистить, на помощь придет лимон.

Полезные лайфхаки для уборки