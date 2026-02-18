Сделайте это с розами в саду до наступления весны: иначе цветения не дождетесь
- Обрезка роз в конце зимы помогает восстановить растения от зимнего стресса и стимулирует новый рост побегов.
- Начинайте обрезку с удаления мертвой древесины, прореживайте середину куста и обрезайте побеги примерно на треть для обеспечения здорового роста.
Розы – это действительно королевы сада. Эти роскошные кусты могут радовать цветами не один месяц, но в то же время требуют и действительно "королевского" ухода.
Многие садоводы ошибочно думают, что в феврале в сад можно не выходить вообще, пишет Express. Впрочем, для обильного и пышного цветения роз летом одну задачу следует выполнить уже сейчас.
Интересно Помидор вместо дорогого удобрения: простой рецепт, который оживит орхидею
Что нужно сделать с розами в феврале?
Весна – это очень важный сезон для ухода за розами, но одну вещь нужно сделать еще даже до того, как она наступит. Подготовка розовых кустов к весне – это очень важно для качественного и здорового роста растения.
Дни уже становятся длиннее, а температура постепенно повышается – и это значит, что розы понемногу начинают активную фазу роста. И всего одно действие может создать условия для невероятного цветения, помогает розам восстановиться от зимнего стресса и стимулирует новый сильный рост побегов. И это действие – это обрезка.
Лучшим вариантом будет проводить обрезку в конце зимы. И несмотря на то, что слегка укорачивать побеги или убирать лишние ветви можно и в течение года, глобальную обрезку лучше оставить именно на февраль, пишет Homes&Gardens.
Начинайте обрезку с удаления всей мертвой и поврежденной древесины: эти участки растения не дадут никакой пользы летом и только навредят здоровью розы. После этого нужно проредить середину куста: удалите ветви, пересекающиеся, а также те, растущие к центру растения: так вы обеспечите хороший поток воздуха, а куст будет формироваться будто ваза, обращена наружу.
Таким образом куст не только будет иметь более эстетичный вид, но и будет расти здоровее. Напоследок следует сосредоточиться на остальных побегах и обрезать их примерно на треть. Ножницы должны быть острые и чистые, а срез следует делать под углом наружу чуть выше почки.
Что еще следует знать садоводам?
Для того, чтобы огурцы дали максимальный рост на огороде, рядом с ними нужно высадить несколько конкретных растений.
А если вы мечтаете о саде, за которым можно не ухаживать – вот 5 деревьев, что почти никогда не болеют.
Частые вопросы
Почему многие садоводы считают, что в феврале не нужно выходить в сад?
Многие садоводы ошибочно думают, что в феврале в сад можно не выходить вообще, однако подготовка розовых кустов к весне чрезвычайно важна для их здорового роста.
Что рекомендуется сделать с розами в феврале для их обильного цветения?
Для обильного и пышного цветения роз летом следует провести обрезку в феврале - удалить мертвую и поврежденную древесину, проредить середину куста и обрезать остальные побеги примерно на треть.
Какие другие советы для садоводов упоминаются в статье?
Для максимального роста огурцов следует высадить рядом несколько конкретных растений, а для сада, за которым не нужно ухаживать, рекомендуется высаживать деревья, которые почти никогда не болеют.