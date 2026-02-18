Многие садоводы ошибочно думают, что в феврале в сад можно не выходить вообще, пишет Express. Впрочем, для обильного и пышного цветения роз летом одну задачу следует выполнить уже сейчас.

Интересно Помидор вместо дорогого удобрения: простой рецепт, который оживит орхидею

Что нужно сделать с розами в феврале?

Весна – это очень важный сезон для ухода за розами, но одну вещь нужно сделать еще даже до того, как она наступит. Подготовка розовых кустов к весне – это очень важно для качественного и здорового роста растения.

Дни уже становятся длиннее, а температура постепенно повышается – и это значит, что розы понемногу начинают активную фазу роста. И всего одно действие может создать условия для невероятного цветения, помогает розам восстановиться от зимнего стресса и стимулирует новый сильный рост побегов. И это действие – это обрезка.

Лучшим вариантом будет проводить обрезку в конце зимы. И несмотря на то, что слегка укорачивать побеги или убирать лишние ветви можно и в течение года, глобальную обрезку лучше оставить именно на февраль, пишет Homes&Gardens.

Начинайте обрезку с удаления всей мертвой и поврежденной древесины: эти участки растения не дадут никакой пользы летом и только навредят здоровью розы. После этого нужно проредить середину куста: удалите ветви, пересекающиеся, а также те, растущие к центру растения: так вы обеспечите хороший поток воздуха, а куст будет формироваться будто ваза, обращена наружу.

Таким образом куст не только будет иметь более эстетичный вид, но и будет расти здоровее. Напоследок следует сосредоточиться на остальных побегах и обрезать их примерно на треть. Ножницы должны быть острые и чистые, а срез следует делать под углом наружу чуть выше почки.

Что еще следует знать садоводам?