Обязательным условием для хорошего роста огурцов является стабильный полив, пишет Interia Kobieta. Лучше всего овощи растут в рыхлой, плодородной почве с высоким содержанием гумуса.

Читайте также Не в марте: когда надо сеять огурцы на рассаду

Перед посевом землю желательно подкормить компостом или перепревшим навозом. Это поможет растениям активнее расти и набирать силу.

Как улучшить рост огурцов?

Все чаще огородники выращивают огурцы на опорах. Такой метод улучшает проветривание, уменьшает риск грибковых болезней и делает сбор урожая удобным.

Но даже при хорошем уходе огурцы могут плодоносить слабее, если рядом растут неудачные культуры. А вот правильно подобранные растения способны поддержать их развитие, улучшить состояние почвы, привлечь опылителей и уменьшить количество вредителей.



Огурцы рядом с определенными растениями будут лучше расти / Фото Pexels

Грамотно спланированная грядка позволяет растениям не конкурировать между собой, а взаимно помогать. В результате можно сократить подкормки и обработки, получив при этом лучший урожай.

Какие растения являются лучшими соседями для огурцов?

Фасоль и горох

Бобовые культуры обогащают почву азотом благодаря взаимодействию с клубеньковыми бактериями. Такая естественная подпитка делает землю более плодородной и облегчает огурцам доступ к питательным веществам.

Кукуруза

Для вьющихся сортов крепкие стебли кукурузы могут служить опорой. К тому же листья создают легкое притенение, помогая сохранять влагу в почве и защищать ее от перегрева.

Укроп

Эта ароматная зелень привлекает насекомых-опылителей и полезных хищников, которые помогают контролировать тлей и гусениц.

Морковь и свекла

Корнеплодам нужны более глубокие слои почвы, поэтому они не конкурируют с огурцами за те же ресурсы. Преимущество их в том, что они заполняют пространство между рядками, сдерживая рост сорняков.

Лук-шнитт

Насыщенный аромат лука отпугивает немало вредителей. В период цветения растение привлекает опылителей, поэтому его можно ежегодно сажать.

Какие сорта огурцов стоит выбирать?

Раннеспелый гибрид "Аккорд F1" подходит для открытого грунта и теплиц, дает урожай через 40 дней, имеет устойчивость к заболеваниям, пишет NV. Сорта "Герман F1", "Кураж F1", "Зозуля F1" и "Апрельский F1" известны высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и подходят для различных способов обработки огурцов.

Какие еще советы стоит знать?