Эти 4 растения нужно обрезать в октябре: весной будут расти пышнее
- В октябре нужно обрезать пионы, хосты, розы и монарду для лучшего роста весной.
- Обрезка растений после первых заморозков помогает им сохранить энергию и предотвращает зимовку вредителей.
Обрезка растений осенью – это важная задача, о которой огородникам и садоводам лучше не забывать. Удаление лишних веток не только улучшит вид растения, но и стимулирует его лучший рост в следующем году.
Октябрь – это время, когда холод в саду ощущается уже достаточно сильно, и это вовсе не значит, что время прятать свои садовые инструменты. В октябре именно нужно обрезать несколько растений в саду и убедиться, что все растения подготовлены к следующей весне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Интересно Добавьте уксус в стирку уже сегодня: чудо-полезность, о которой вы могли не знать
Какие растения в саду нужно обрезать?
Пионы
Первое растение, на которое нужно обратить внимание в октябре – это пышные и красивые пионы. Эти королевские растения являются идеальным дополнением к любому саду, но и ухода требуют немало. Цветут пионы с конца весны до начала лета, и обрезкой следует заниматься уже после первых заморозков, чтобы растение могло передать энергию своим корням и расти хорошо в течение всего года.
Хосты
Это растение любит качественную обрезку – и перед этим нужно убедиться, что вы удачно выбрали время для этой задачи. Также нужно подождать до первых заморозков, пока листья растения уже станет коричневым и начнет отмирать, пишет Country Living.
После удаления листьев нужно также от них избавиться, а не оставлять лежать рядом – иначе в них будут зимовать различные вредители.
Розы
Без этого растения не обходится, вероятно, ни один сад. Но для того, чтобы розы ежегодно радовали пышным и красивым цветением, полезно обрезать кусты в прохладные месяцы. Обязательно удаляйте мертвые цветы, больные участки и побуревшие листья, чтобы розы весной выглядели лучше.
Монарда
Еще одно название этого растения – пчелиный бальзам. Октябрь – это прекрасное время для обрезки, ведь верхняя часть куста к этому времени уже отмирает естественным путем. Тогда обрезка делает растения менее подверженными плесени и дает им высокие шансы восстановиться весной.
Что еще нужно сделать в саду осенью?
В октябре все еще можно высаживать некоторые растения. В частности, самое время посадить несколько многолетников – если посадить их в этом месяце, весной они зацветут первыми.
Также ранее мы уже рассказывали, как быстро высушить дрова, чтобы можно было отапливать ими дом.
Частые вопросы
Какие растения нужно обрезать в октябре, чтобы подготовить их к весне?
В октябре нужно обрезать пионы, хосты, розы и монарду. Это поможет растениям сохранить энергию, обезопасить их от болезней и подготовить к весеннему восстановлению.
Почему важно обрезать пионы после первых заморозков?
Обрезка пионов после первых заморозков позволяет растению передать энергию своим корням, что способствует его лучшему росту в течение всего года.
Какие другие работы в саду стоит выполнить в октябре?
В октябре можно высаживать некоторые многолетники, чтобы они зацвели весной, а также следует подготовить дрова для отопления, высушив их для идеального горения.
Какие растения нужно обрезать в октябре, чтобы подготовить их к весне?
В октябре нужно обрезать пионы, хосты, розы и монарду. Это поможет растениям сохранить энергию, обезопасить их от болезней и подготовить к весеннему восстановлению.
Почему важно обрезать пионы после первых заморозков?
Обрезка пионов после первых заморозков позволяет растению передать энергию своим корням, что способствует его лучшему росту в течение всего года.
Какие другие работы в саду стоит выполнить в октябре?
В октябре можно высаживать некоторые многолетники, чтобы они зацвели весной, а также следует подготовить дрова для отопления, высушив их для идеального горения.