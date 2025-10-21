Обрізка рослин восени – це важливе завдання, про яке городникам та садівникам краще не забувати. Видалення зайвих гілок не тільки покращить вигляд рослини, але й стимулює її кращий ріст наступного року.

Жовтень – це час, коли холод в саду відчувається вже досить сильно, та це зовсім не значить, що час ховати свої садові інструменти. У жовтні саме потрібно обрізати кілька рослин в саду та переконатися, що усі рослини підготовлені до наступної весни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Додайте оцет до прання вже сьогодні: чудо-користь, про яку ви могли не знати

Які рослини в саду потрібно обрізати?

Півонії

Перша рослина, на яку потрібно звернути увагу у жовтні – це пишні та красиві півонії. Ці королівські рослини є ідеальним доповненням до будь-якого саду, але й догляду потребують чимало. Цвітуть півонії з кінця весни до початку літа, і обрізкою слід займатися вже після перших заморозків, аби рослина могла передати енергію своєму корінню та рости добре протягом всього року.

Хости

Ця рослина любить якісну обрізку – та перед цим потрібно переконатися, що ви вдало обрали час для цього завдання. Також потрібно почекати до перших заморозків, поки листя рослини вже стане коричневим та почне відмирати, пише Country Living.

Після видалення листя потрібно також його позбутися, а не залишати лежати поряд – інакше у ньому будуть зимувати різні шкідники.

Троянди

Без цієї рослини не обходиться, певно, жодний сад. Та для того, аби троянди щороку тішили пишним та красивим цвітінням, корисно обрізати кущі у прохолодні місяці. Обов'язково видаляйте мертві квіти, хворі ділянки та побуріле листя, аби троянди навесні виглядали якнайкраще.

Монарда

Ще одна назва цієї рослини – бджолиний бальзам. Жовтень – це чудовий час для обрізки, адже верхня частина куща до цього часу вже відмирає природним шляхом. Тоді обрізка робить рослини менш схильними до цвілі та дає їм вищі шанси відновитися навесні.

Що ще потрібно зробити в саду восени?