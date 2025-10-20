Октябрь – это месяц, когда садоводы еще не спешат откладывать инструменты. Ведь все еще можно высадить немало луковичных растений, что поразят цветением в следующем году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Какие цветы еще можно сажать в октябре?
Ползучий флокс
Это растение очень быстро растет практически при любых условиях, но лучше всего для него подходят низкие садовые стены. Флоксы могут хорошо адаптироваться к полутени или полного солнца и цветут в течение всего лета, пишет The Spruce.
Амсония
Также это растение известно как голубая звезда – оно цветет соцветиями крошечных голубых цветов среди длинных тонких листьев. Растения могут приспосабливаться к различным условиям и цветут весной. С наступлением осени листьях амсонии приобретает золотистый цвет.
Тиарка
Это – тенелюбивый многолетний, быстро растет и не требует много ухода. Тиарка цветет пенистыми цветами белого и розового цвета и идеально подходит для мест под деревьями или кустарниками во дворе.
Зизия золотистая
Этот цветок относится к семейству морковных и весной может порадовать нежными зонтиками крошечных желтых цветков. Он может привлечь полезных опылителей, например бабочек, и лучше всего растет на солнечном месте с влажной, хорошо дренированной почвой.
Монарда
Пчелиный бальзам – это еще одно название цветка, из которого следует, что она привлекает к себе немало пчел и бабочек. Некоторые сорта могут достигать довольно внушительного размера, а вот другие тем временем более низкорослые и компактные.
Какие еще растения можно сажать?
Также осенью можно сажать и немало луковичных цветов – например, крокусы, гиацинты, нарциссы, алиумы, подснежники и тюльпаны. Кроме того, если высадить их по методу "лазаньи", можно получить невероятно пышную весеннюю клумбу.
Метод лазаньи – это посадка луковиц одна поверх другой. Например, если посадить тюльпаны на самом дне контейнера, положите слой компоста, тогда посадите луковицы нарциссов, снова компост и крокусы – весной получите невероятное цветение.
Что еще нужно сделать осенью в саду?
Ранее мы уже рассказывали, какие 3 растения нельзя обрезать осенью – это им только навредит.
Кроме того, немало огородников допускают простую ошибку во время ухода за тюльпанами. И в конце концов она приводит к тому, что цветы не цветут в следующем году.