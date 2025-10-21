Октябрь – это время, когда холод в саду ощущается уже достаточно сильно, и это вовсе не значит, что время прятать свои садовые инструменты. В октябре именно нужно обрезать несколько растений в саду и убедиться, что все растения подготовлены к следующей весне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Добавьте уксус в стирку уже сегодня: чудо-полезность, о которой вы могли не знать

Какие растения в саду нужно обрезать?

Пионы

Первое растение, на которое нужно обратить внимание в октябре – это пышные и красивые пионы. Эти королевские растения являются идеальным дополнением к любому саду, но и ухода требуют немало. Цветут пионы с конца весны до начала лета, и обрезкой следует заниматься уже после первых заморозков, чтобы растение могло передать энергию своим корням и расти хорошо в течение всего года.

Хосты

Это растение любит качественную обрезку – и перед этим нужно убедиться, что вы удачно выбрали время для этой задачи. Также нужно подождать до первых заморозков, пока листья растения уже станет коричневым и начнет отмирать, пишет Country Living.

После удаления листьев нужно также от них избавиться, а не оставлять лежать рядом – иначе в них будут зимовать различные вредители.

Розы

Без этого растения не обходится, вероятно, ни один сад. Но для того, чтобы розы ежегодно радовали пышным и красивым цветением, полезно обрезать кусты в прохладные месяцы. Обязательно удаляйте мертвые цветы, больные участки и побуревшие листья, чтобы розы весной выглядели лучше.

Монарда

Еще одно название этого растения – пчелиный бальзам. Октябрь – это прекрасное время для обрезки, ведь верхняя часть куста к этому времени уже отмирает естественным путем. Тогда обрезка делает растения менее подверженными плесени и дает им высокие шансы восстановиться весной.

Что еще нужно сделать в саду осенью?