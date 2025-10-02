Как пишет Homes & Gardens, важно подобрать идеальное время, чтобы не навредить, передает 24 Канал.
Когда лучше всего обрезать абрикосы?
В общем, обрезку абрикоса рекомендуется проводить в период покоя дерева, когда оно не активно растет. Это позволяет уменьшить риск заболеваний и обеспечить быстрое заживление срезов.
В Украине осень может быть влажным периодом. Обрезка в это время может вызвать развитие грибковых заболеваний из-за повышенной влажности. Поэтому, если вы планируете обрезку осенью, выбирайте сухие и теплые дни, чтобы уменьшить риски.
Что говорят эксперты?
Опытные садоводы Real Simple советуют проводить обрезку абрикоса в августе, чтобы избежать повреждения дерева морозами. Однако, если вы не успели обрезать дерево в августе, лучше отложить обрезку до весны, когда дерево находится в состоянии покоя.
Обрезка абрикоса осенью / Фото Unsplash
Обрезка абрикоса осенью может быть полезной, если придерживаться правильных условий и техники. Однако, учитывая климатические особенности и риски, связанные с влажностью, рекомендуется проводить обрезку в сухие и теплые дни или перенести ее на весну.
Какие деревья можно обрезать осенью?
Осенняя обрезка деревьев является важной частью ухода, который впоследствии обеспечивает хороший урожай. Садоводы советуют обрезать сухие, поврежденные или больные ветви, ведь это улучшает проветривание и повышает плодоношение.
Оптимальное время для обрезки большинства лиственных деревьев – поздняя зима до ранней весны, когда деревья в состоянии покоя. Среди деревьев, которые обязательно стоит обрезать – яблони, груш и сливы.