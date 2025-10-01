Эксперты Iowa State University советуют заранее позаботиться о защите растений, чтобы продлить их цветение и сохранить декоративность сада, передает 24 Канал.

Смотрите также Секреты садоводов: какие деревья обрезать осенью, чтобы получить обильный урожай

Как защитить цветы от заморозков?

Самый простой способ уберечь цветы от холодов – укрытие. Для этого подойдут:

агроволокно,

мешковина,

обычные простыни.

Что касается последних, то их нужно набросить на клумбы вечером, а утром обязательно снимать, чтобы избежать конденсата. Для горшечных растений стоит выбрать переносной вариант защиты: на ночь заносить их в дом или теплицу. Также помогает мульчирование почвы корой, опилками или соломой – это сохраняет тепло в корневой зоне.

Что советуют садоводы?

Опытные садоводы издания Martha Stewart советуют высаживать цветы так, чтобы холодный воздух не застаивался: избегайте низинных участков, где риск заморозков выше. А если прогноз обещает резкое похолодание, можно применить "экстренный" метод – полить почву вечером.

Влажная земля дольше удерживает тепло и создает дополнительную защиту для цветов. Таким образом, благодаря нескольким простым действиям даже осенние заморозки не разрушат ваш сад, а цветы еще долго будут радовать яркими красками.



Как защитить цветы от заморозков / Фото Unsplash

Как подготовить сад к зиме?