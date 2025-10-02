Як пише Homes & Gardens, важливо підібрати ідеальний час, аби не нашкодити, передає 24 Канал.

Коли найкраще обрізати абрикоси?

Загалом, обрізку абрикоса рекомендується проводити в період спокою дерева, коли воно не активно росте. Це дозволяє зменшити ризик захворювань та забезпечити швидке загоєння зрізів.

В Україні осінь може бути вологим періодом. Обрізка в цей час може спричинити розвиток грибкових захворювань через підвищену вологість. Тому, якщо ви плануєте обрізку восени, обирайте сухі та теплі дні, щоб зменшити ризики.

Що кажуть експерти?

Досвідчені садівники Real Simple радять проводити обрізку абрикоса в серпні, щоб уникнути пошкодження дерева морозами. Проте, якщо ви не встигли обрізати дерево в серпні, краще відкласти обрізку до весни, коли дерево перебуває в стані спокою.



Обрізка абрикоса восени / Фото Unsplash

Обрізка абрикоса восени може бути корисною, якщо дотримуватися правильних умов та техніки. Однак, враховуючи кліматичні особливості та ризики, пов'язані з вологістю, рекомендується проводити обрізку в сухі та теплі дні або перенести її на весну.

Які дерева можна обрізати восени?