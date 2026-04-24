Не пропустите этот месяц: 5 растений, которые надо обрезать в апреле

Весенняя обрезка в апреле является обязательной для некоторых растений. Если ее пропустить, то растения могут цвести слабее или давать меньше плодов.

В конце апреля большинство растений уже выходят из состояния покоя и начинают активно расти, пишет House Beautiful. Срезы благодаря этому начнут быстрее затягиваться, а растение направит все свои силы на формирование новых побегов.

Кроме того, обрезка помогает поддерживать форму, делает кусты гуще и стимулирует лучшее будущее цветение и плодоношение.

Некоторым растениям необходима лишь легкая коррекция, другие же хорошо переносят радикальную подрезку. Важно во время обрезки пользоваться острыми инструментами, чтобы сделать аккуратные срезы и не травмировать растение.

Какие 5 растений обрезать до начала мая?

Розы

Садоводы сначала советуют удалить все сухие и поврежденные ветви, растущие внутрь или перекрещивающиеся. Здоровые побеги обрезают над почкой, направленной наружу – это помогает сформировать открытый куст и улучшить циркуляцию воздуха, что в результате дает обильное цветение.

Яблоня

Этому фруктовому дереву требуется умеренное санитарное обрезание. Стоит только убрать сухие и поврежденные ветви. Небольшое прореживание кроны улучшит доступ воздуха.



Яблоню нужно обрезать еще до цветения / Фото Pexels

Будлея

Растение можно достаточно сильно подрезать весной. Стебли обычно укорачивают до высоты примерно 30 – 60 сантиметров, убирая одновременно старые, слабые и загущенные ветви. Такой подход способствует активному росту новых побегов и позволяет сохранить компактную форму куста.

Метельчатая гортензия

Растение формирует цветы на новых побегах, поэтому весенняя обрезка для нее особенно важна. Прошлогодние ветви нужно укоротить до нескольких здоровых почек. Это поможет укрепить стебли и обеспечит появление новых крупных соцветий.

Лаванда

Весной растение нужно немного подрезать, чтобы убрать сухие части и придать лаванде аккуратную форму. Легкая обрезка стимулирует рост и способствует обильному цветению.

Однако в апреле есть некоторые растения, которые обрезать категорически нельзя, пишет Martha Stewart. Речь идет об обрезке сирени, шалфея, дуба, эхинацеи и азалий. Любое вмешательство в апреле может уменьшить цветение или повредить растения. Обрезку этих растений надо отложить до завершения цветения или позднего осеннего периода.

