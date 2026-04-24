Наприкінці квітня більшість рослин вже виходять зі стану спокою й починають активно рости, пише House Beautiful. Зрізи завдяки цьому почнуть швидше затягуватися, а рослина спрямує усі свої сили на формування нових пагонів.
Крім того, обрізання допомагає підтримувати форму, робить кущі густішими й стимулює краще майбутнє цвітіння та плодоношення.
Деяким рослинам необхідна лише легка корекція, інші ж добре переносять радикальне підрізання. Важливо під час обрізання користуватися гострими інструментами, щоб зробити акуратні зрізи й не травмувати рослину.
Які 5 рослин обрізати до початку травня?
Троянди
Садівники спочатку радять видалити усі сухі й пошкоджені гілки, що ростуть всередину чи перехрещуються. Здорові пагони обрізають над брунькою, спрямованою назовні – це допомагає сформувати відкритий кущ та покращити циркуляцію повітря, що в результаті дає рясне цвітіння.
Яблуня
Цьому фруктовому дереву потрібне помірне санітарне обрізання. Варто лише прибрати сухі й пошкоджені гілки. Невелике проріджування крони покращить доступ повітря.
Яблуню потрібно обрізати ще до цвітіння / Фото Pexels
Будлея
Рослину можна досить сильно підрізати навесні. Стебла зазвичай вкорочують до висоти приблизно 30 – 60 сантиметрів, прибираючи одночасно старі, слабкі та загущені гілки. Такий підхід сприяє активному росту нових пагонів і дозволяє зберегти компактну форму куща.
Волотиста гортензія
Рослина формує квіти на нових пагонах, тому весняна обрізка для неї є особливо важливою. Торішні гілки потрібно вкоротити до кількох здорових бруньок. Це допоможе зміцнити стебла й забезпечить появу нових великих суцвіть.
Лаванда
Навесні рослину потрібно трохи підрізати, щоб прибрати сухі частини й надати лаванді акуратної форми. Легка обрізка стимулює ріст і сприяє рясному цвітінню.
Проте у квітні є деякі рослини, які обрізати категорично не можна, пише Martha Stewart. Йдеться про обрізку бузка, шавлії, дуба, ехінацеї та азалій. Будь-яке втручання у квітні може зменшити цвітіння або пошкодити рослини. Обрізку цих рослин треба відкласти до завершення цвітіння або пізнього осіннього періоду.
Які ще є корисні новини?
