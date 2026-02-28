Если вы хотите получить роскошный урожай помидоров, следует не только вовремя посадить рассаду и разобраться, как ухаживать за ними, но и выбрать для них удачное место, пишет Better Homes&Gardens.

Какие растения нельзя сажать после помидоров?

Картофель

И помидоры, и картофель относятся к семейству пасленовых, а это значит, что они уязвимы к одинаковым болезням и вредителям – в частности к фитофторозу.

Кроме того, не советуют сажать картофель и у помидоров – ведь в таком случае растения будут конкурировать между собой за питательные вещества.

Баклажаны

Как и картофель, баклажаны тесно связаны с помидорами и относятся к пасленовым, что делает их уязвимыми к одинаковым заболеваниям. Фитофтороз очень легко поражает помидоры и баклажаны, и это означает перекрестное заражение в очень многих случаях.

Перец

Здесь – та же проблема. Помидоры и перцы подвержены похожим заболеваниям, и их поражают одинаковые вредители, которые могут зимовать прямо в почве.

Клубника

Клубника очень уязвима к фитофторозу, а он прекрасно переносит морозы и может перенести холодную зиму в почве. Также многие дачники убеждены, что клубника, высаженная на месте помидоров, вырастает очень кислая и никак не может приобрести сладость.

Тыквы

Тыквам нужны те же самые микроэлементы, что и помидорам – и это значит, что в почве их останется немного, и культура не сможет как следует разрастись.

Когда сажать помидоры?

Начинать высадку рассады помидоров нужно в начале марта – именно это время позволит растениям окрепнуть перед пересадкой в открытый грунт.

Перед пересадкой очень важно убедиться, что заморозки уже прошли, пишет Real Simple. Главное – дождаться, чтобы даже ночью температура не опускалась ниже, чем до 10 градусов.

Что еще следует знать дачникам?