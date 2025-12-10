Укр Рус
10 декабря, 10:03
Как подогреть еду, когда выключили свет: гениальный лайфхак, который стоит внимания

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Для подогрева пищи без электричества используйте газовую плиту, сковородку, крышку и немного воды для создания пара.
  • Метод является эффективным, безопасным и удобным для подогрева пищи во время отключений электричества.

Отключение света создает немало проблем. Но если большинство из нас уже научились справляться с отсутствием энергии, заряжая все необходимые девайсы заранее, то как быть с едой, когда ее нет возможности загреть? Оказывается, есть замечательный лайфхак, который легко повторить.

Если еда в холодильнике холодная, то паниковать не стоит, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм украинского шеф-повара Анатолия Добровольского. За страницей специалиста следят более 4 миллионов человек, поскольку повар повторяет интересные лайфхаки, которые действительно являются действенными и полезными.

Как разогреть пищу, когда нет света?

Сделать еду теплой можно без микроволновки. Все, что вам понадобится – это обычная газовая плита и одна кухонная вещь, которая точно найдется в каждом доме.

Нужно поставить сковородку на газовую плитку и положить на нее любую крышку (как подставку), а дальше налить немного воды так, чтобы она покрывала дно. На верх крышки поставьте тарелку с едой и накройте сковородку крышкой. Через некоторое время вода нагреется, начнет испаряться и равномерно прогреет всю еду.

Как быстро разогреть еду: смотрите видео

Когда вода кипит, пар подогревает тарелку, поэтому блюда станут теплыми. Метод настолько эффективен, как будто вы воспользовались микроволновкой. Такой лайфхак является безопасным, экономным и очень удобным, когда нужно в полевых условиях разогреть пищу во время отключений.

Чтобы пища после приготовления оставалась теплой, можно использовать алюминиевую фольгу, полотенца, термосы и изолированные контейнеры, пишет Wiki How. Температуру блюд можно поддерживать с помощью мультиварки в режиме Keep Warm, разогретой духовки, водяной бани или использования чайных свечей для нагрева воды.

Какие еще лайфхаки стоит знать?

  • Металлические формы быстро нагреваются, равномерно распределяют тепло и обеспечивают хрустящую корочку, сохраняя мягкость внутри. Стеклянные формы нагреваются медленнее, но позволяют контролировать процесс выпекания и дольше удерживают тепло, что подходит для медленного пропекания.

  • Лимонный сок можно использовать для протирания поверхностей, чтобы отпугнуть муравьев, а кожуру лимона эффективно разложить в местах их появления.

Частые вопросы

Как разогреть еду без микроволновки во время отключения света?

Можно воспользоваться газовой плитой - поставить сковородку на плиту, положить на нее крышку как подставку и налить немного воды, чтобы она покрывала дно. На верх крышки поставьте тарелку с едой и накройте сковородку крышкой. Когда вода нагреется, пар равномерно прогреет еду.

Почему этот метод разогрева пищи подходит для полевых условий?

Этот метод является безопасным, экономным и очень удобным, поскольку не требует электричества - он идеально подходит для ситуаций, когда нет света.

Кто рассказал об этом лайфхаке с разогревом пищи?

Этот лайфхак был описан украинским шеф-поваром Анатолием Добровольским, за страницей которого в Instagram следят более 4 миллионов человек.