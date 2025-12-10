Як підігріти їжу, коли вимкнули світло: геніальний лайфхак, який вартий уваги

Вимкнення світла створює чимало проблем. Та якщо більшість з нас вже навчилися справлятися з відсутністю енергії, заряджаючи всі необхідні девайси заздалегідь, то як бути з їжею, коли її немає можливості загріти? Виявляється, є чудовий лайфхак, який легко повторити.

Якщо їжа в холодильнику холодна, то панікувати не варто, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм українського шеф-кухаря Анатолія Добровольського. За сторінкою фахівця стежать понад 4 мільйони людей, оскільки кухар повторює цікаві лайфхаки, які справді є дієвими та помічними.

Як розігріти їжу, коли немає світла?

Зробити їжу теплою можна без мікрохвильовки. Усе, що вам знадобиться – це звичайна газова плита та одна кухонна річ, яка точно знайдеться в кожному домі.

Потрібно поставити сковорідку на газову плитку й покласти на неї будь-яку кришку (як підставку), а далі налити трохи води так, щоб вона покривала дно. На верх кришки поставте тарілку з їжею й накрийте сковорідку кришкою. Через деякий час вода нагріється, почне випаровуватися й рівномірно прогріє всю їжу.

Коли вода кипить, пара підігріває тарілку, тож страви стануть теплими. Метод є настільки ефективним, наче ви скористалися мікрохвильовкою. Такий лайфхак є безпечним, економним та дуже зручним, коли потрібно в польових умовах розігріти їжу під час відключень.

Щоб їжа після приготування залишалася теплою, можна використовувати алюмінієву фольгу, рушники, термоси та ізольовані контейнери, пише Wiki How. Температуру страв можна підтримувати за допомогою мультиварки в режимі Keep Warm, розігрітої духовки, водяної бані або використання чайних свічок для нагрівання води.

Які ще лайфхаки варто знати?