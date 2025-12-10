Если еда в холодильнике холодная, то паниковать не стоит, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм украинского шеф-повара Анатолия Добровольского. За страницей специалиста следят более 4 миллионов человек, поскольку повар повторяет интересные лайфхаки, которые действительно являются действенными и полезными.

Как разогреть пищу, когда нет света?

Сделать еду теплой можно без микроволновки. Все, что вам понадобится – это обычная газовая плита и одна кухонная вещь, которая точно найдется в каждом доме.

Нужно поставить сковородку на газовую плитку и положить на нее любую крышку (как подставку), а дальше налить немного воды так, чтобы она покрывала дно. На верх крышки поставьте тарелку с едой и накройте сковородку крышкой. Через некоторое время вода нагреется, начнет испаряться и равномерно прогреет всю еду.

Когда вода кипит, пар подогревает тарелку, поэтому блюда станут теплыми. Метод настолько эффективен, как будто вы воспользовались микроволновкой. Такой лайфхак является безопасным, экономным и очень удобным, когда нужно в полевых условиях разогреть пищу во время отключений.

Чтобы пища после приготовления оставалась теплой, можно использовать алюминиевую фольгу, полотенца, термосы и изолированные контейнеры, пишет Wiki How. Температуру блюд можно поддерживать с помощью мультиварки в режиме Keep Warm, разогретой духовки, водяной бани или использования чайных свечей для нагрева воды.

