Справиться с проблемой поможет обычный кислородный порошок, который действительно очищает даже самые грязные носки. Простой метод показала на собственном примере пользовательница Дзвина в своем инстаграме.

Как вывести грязь с носков?

В миску нужно бросить все грязные носки, посыпать их кислородным порошком и залить горячей водой. На 1 литр воды нужно примерно 3 столовые ложки кислородного порошка.

Важно, чтобы носки были не в пене, которая образуется, а в растворе. Поэтому если носков или другой одежды собралось довольно много, то лучше долить больше воды.

При взаимодействии с водой кислородный порошок выделяет активный кислород, который помогает убрать органические загрязнения, осветлить ткань и лишить ее серого или желтоватого оттенка, при этом не повреждая волокна.

Кисневий порошок для прання речей можна придбати на Prom. Якщо шукаєте, де придбати кисневий порошок зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

После основного замачивания на 20 – 30 минут, носки надо переложить в стиральную машинку и постирать. Если они сильно грязные, то в специальный отсек можно всыпать кислородный порошок. Если же они полностью очистились, тогда можно постирать с обычным порошком.

Как отбелить носки кислородным порошком: смотрите видео

Белые носки также можно отбелить с помощью уксуса, пишет Express. Для того, чтобы восстановить свои белые носки, нужно набрать воды в большую кастрюлю, а потом добавить в нее стакан уксуса. Воду доведите до кипения, а потом добавьте в нее грязные вещи. Оставьте их замачиваться на ночь, а после этого постирайте, как обычно.

