Блогерша Дарья из Запорожья рассказала в своем инстаграме о простом, но эффективном методе ухода за пуховиками. Несколько простых правил помогут освежить куртки, не повредив синтепон и внешний материал.

Читайте также Зачем стирать одежду наизнанку: специалисты дали четкий ответ, который надо знать всем

Как стирать зимние пуховики?

По словам девушки, сначала стоит все тщательно проверить и достать из карманов. Предварительно можно обработать мелкие загрязнения с рукавов и карманов обычной мицеллярной водой, которую используют для смывания косметики.

Куртку следует бросать стираться застегнутой и вывернутой. Для стирки верхней одежды лучше всего использовать капсулу или жидкий гель – сыпучий порошок может оставить разводы на ткани.

Также вместе с пуховиками нужно бросать в барабан специальные мячики, которые предотвращают сбивание пуха в комки. Температуру стирки стоит установить 60 градусов, а обороты – на отметку 600.

После стирки пуховики следует развесить на вешалку, чтобы они естественно высохли. На следующий день куртку рекомендуется побить сверху вешалкой, чтобы разбить возможные комочки синтепона внутри.

Существует и другой способ – воспользоваться феном, который поможет пуху быстрее равномерно распределиться. Главное – не использовать горячий режим, поэтому можно выбрать холодный воздух. Благодаря такому подходу пуховики и куртки останутся чистыми и будут выглядеть практически как новые.

Помните, что нельзя стирать пуховик в режиме с высокой температурой, поскольку это разрушает структуру пуха, пишет Иnteria. Для стирки верхней одежды всегда надо использовать деликатную программу с температурой до 30 градусов. Если же пуховики очень грязные, то перед основной стиркой их надо дополнительно обработать или замочить в воде.

Что еще стоит прочитать?