Как избавиться от елочных пауков: самый умный лайфхак
- Блогер Дейзи Алула рекомендует завезти елку на автомойку и промыть ее мойкой высокого давления, чтобы избавиться от пауков перед занесением в дом.
- Если нет возможности использовать машину, можно встряхнуть елку после покупки, чтобы удалить мелких насекомых.
Совсем скоро мы начнем покупать рождественские елки и приносить их домой. Живые елки наполняют дом невероятным ароматом хвои, но и имеют существенный минус – вместе с деревом можно занести в дом елочных пауков, которые проснутся от тепла в доме.
Перед тем, как заносить елку в дом, ее надо хорошо осмотреть и сделать важную вещь, которая поможет избавиться от пауков, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.
Как прогнать елочных пауков?
По словам блогера Дейзи Алулы, после покупки елку рекомендуется завезти на автомойку. Если есть возможность, то дерево стоит закрепить на крыше машины, а тогда воспользоваться мойкой высокого давления.
Несколько минут будет достаточно, чтобы промыть крону и выдуть всех мелких насекомых. После этого чистую и подсохшую елку можно везти домой украшать.
Перед тем, как занести дерево в дом, его нужно хорошо встряхнуть, чтобы избавиться от лишней влаги. В комментариях пользователи отметили, что такой лайфхак довольно умным и правильным.
Как прогнать пауков с елки: смотрите видео
Если же у вас нет машины, тогда можно встряхнуть елку после покупки. Не всегда на елке есть пауки, но среди комментариев один пользователь отметил, что после занесения елки в дом, на утро по потолку ползали десяти маленьких паучков.
Именно поэтому перед тем, как занести зеленую красавицу в дом, нужно посвятить время ее глубокой очистке.
Елку можно украшать уже в ноябре, не ожидая какой-то конкретной даты в декабре, пишет City Magazine. Украшение елки в ноябре может вызвать ностальгию и воспоминания из детства, поэтому это создаст приятное настроение. Свет гирлянд и блеск украшений активируют выделение дофамина, повысив уровень счастья.
Какие еще есть интересные лайфхаки?
Чтобы поддерживать пол чистым, снимайте обувь в помещении и мойте лапы домашних любимцев после прогулки.
Для очистки камина от сажи нужно использовать теплую воду и уксус нужно использовать теплую воду и уксус в пропорции 1:1, а также щетку для старой сажи.
