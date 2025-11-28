Як позбутися від ялинкових павуків: найрозумніший лайфхак

Зовсім скоро ми почнемо купляти різдвяні ялинки й приносити їх додому. Живі ялинки наповнюють дім неймовірним ароматом хвої, але й мають суттєвий мінус – разом з деревом можна занести в дім ялинкових павуків, які прокинуться від тепла у помешканні.

Перед тим, як заносити ялинку в дім, її треба добре оглянути й зробити важливу річ, яка допоможе позбутися від павуків, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Як прогнати ялинкових павуків?

За словами блогерки Дейзі Алули, після покупки ялинку рекомендовано завезти на автомийку. Якщо є можливість, то дерево варто закріпити на даху машини, а тоді скористатися мийкою високого тиску.

Кілька хвилин буде достатньо, щоб промити крону та видмухати всіх дрібних комах. Після цього чисту та підсохлу ялинку можна везти додому прикрашати.

Перед тим, як занести дерево у дім, його потрібно добре струсити, щоб позбутися зайвої вологи. У коментарях користувачі зазначили, що такий лайфхак є доволі розумним та правильним.

Як прогнати павуків з ялинки: дивіться відео

Якщо ж у вас немає машини, тоді можна струсити ялинку після купівлі. Не завжди на ялинці є павуки, але серед коментарів один користувач зазначив, що після занесення ялинки в дім, на ранок по стелі повзали десяти маленьких павучків.

Саме тому перед тим, як занести зелену красуню у дім, потрібно присвятити час її глибокому очищенню.

Ялинку можна прикрашати вже у листопаді, не очікуючи якоїсь конкретної дати у грудні, пише City Magazine. Прикрашання ялинки у листопаді може викликати ностальгію та спогади з дитинства, тож це створить приємний настрій. Світло гірлянд та блиск прикрас активують виділення дофаміну, підвищивши рівень щастя.

