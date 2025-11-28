Перед тем, как заносить елку в дом, ее надо хорошо осмотреть и сделать важную вещь, которая поможет избавиться от пауков, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Как прогнать елочных пауков?

По словам блогера Дейзи Алулы, после покупки елку рекомендуется завезти на автомойку. Если есть возможность, то дерево стоит закрепить на крыше машины, а тогда воспользоваться мойкой высокого давления.

Несколько минут будет достаточно, чтобы промыть крону и выдуть всех мелких насекомых. После этого чистую и подсохшую елку можно везти домой украшать.

Перед тем, как занести дерево в дом, его нужно хорошо встряхнуть, чтобы избавиться от лишней влаги. В комментариях пользователи отметили, что такой лайфхак довольно умным и правильным.

Если же у вас нет машины, тогда можно встряхнуть елку после покупки. Не всегда на елке есть пауки, но среди комментариев один пользователь отметил, что после занесения елки в дом, на утро по потолку ползали десяти маленьких паучков.

Именно поэтому перед тем, как занести зеленую красавицу в дом, нужно посвятить время ее глубокой очистке.

