Если зайти в магазин с конкретным списком, то можно найти настоящие сокровища, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Даже на секонде можно найти настолько интересные вещи, которых не найти в магазинах.

Какие вещи можно приобрести на секонде?

Рождественские тарелки

Праздничные тарелки довольно часто появляются на полках секонд-хендов накануне Рождества. Можно найти довольно интересные сервизы, которые больше не продаются и стоят гораздо дороже.

Винтажные кружки винтажные кружки

Поищите на секонде кружки с Сантой или снеговиками. Не обязательно из них пить напитки. Они могут стать отличным декором на кухне.

Свечи и подсвечники и подсвечники

На секонде есть немало свечей, поэтому вам может повезти найти уникальные изделия. Иногда могут попасться и изысканные подсвечники, а если их состояние будет неудовлетворительное, то стоит их отдать на реставрацию или покрасить.



На секонде можно найти интересные свечи / Фото Pinterest

Праздничный декор

Специалисты говорят, что вам повезет, если вы найдете немецких щелкунчиков. Коллекции различных фигурок красиво смотрятся на камине или праздничном столе. Кроме того, настоящей находкой станет вертеп, который однозначно будет украшать ваш дом на протяжении многих лет.

Текстиль и материалы для декора

Выбирайте зимой для дома клетчатый текстиль. Это могут быть пледы, скатерти и тому подобное. Даже если вещь вам не подойдет, ткань можно будет перешить под свой запрос.

Елочные украшения

Стеклянные шарики на елку – редкая, но возможная находка. Их часто прячут на полках возле кассы. Даже один экземпляр может украсить елку.

Искусственные рождественские венки

В секонд-хендах можно найти много гирлянд, рождественских венков или искусственных елок. Даже простые веночки можно дополнить лентами, шишками и другими украшениями.

Приобретенный текстиль может иметь не совсем приятный запах, пишет The Spruce. В таком случае стоит прибегнуть к нескольким манипуляциям. Для удаления запаха секонд-хенда можно использовать проветривание, соду, уксус, поглотители запаха и паровую очистку. Проветривание на свежем воздухе и солнечном свете, использование соды и уксуса, а также паровая очистка эффективно уменьшают запах.

