Хозяева чистят камин от сажи, чтобы он лучше работал, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Кирпичные камины никогда нельзя очищать агрессивными химикатами, потому что они могут испортить материал.

Перед началом уборки нужно застелить пол вокруг камина старой тряпкой или газетами, чтобы не испачкать пол.

Как почистить камин перед зимой?

Справиться с сажей можно довольно быстро. Нужно вынуть дрова и снять защитный экран. Далее все нужно смести и пропылесосить пепел и сажу изнутри. Следующий шаг – это пройтись пылесосом с насадкой-щеткой по кирпичу, чтобы убрать золу из всех пор. В завершение надо протереть кладку влажной тряпкой.

После этого надо воспользоваться простым и действенным средством – разведите теплую воду и уксус в одинаковой пропорции 1:1. Далее смочите губку и круговыми движениями сверху вниз промойте внутреннюю часть камина. Для старой сажи можно используйте щетку.

После очистки протрите поверхность чистой влажной тряпкой, а затем – сухим полотенцем. Чтобы камин быстрее высох – открывайте окно. Полную очистку камина нужно проводить несколько раз в год. Чем регулярнее будет уход, тем меньше будет накапливаться сажа в труднодоступных местах.



Чтобы сохранить камин чистым на длительное время, специалисты советуют пользоваться защитным экраном, регулярно убирайте золу и сажу и сжигайте только хорошо высушенные дрова.

Также можно попробовать метод разжигания сверху донизу. Сначала выкладываются большие поленья, а поверх них – меньшие. Такой способ горения дает меньше дыма и копоти, поэтому камин будет загрязняться значительно медленнее.

Для хранения свежих дров на открытом воздухе нужно использовать крытый навес и избегать контакта с землей, чтобы предотвратить поглощение влаги, пишет MuratorDom. Дрова следует складывать так, чтобы между ними была циркуляция воздуха, что облегчает их высыхание, например, размещая их корой вниз.

Какие лайфхаки стоит знать?